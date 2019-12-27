شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جراحة السمنة والسكر بالبحرين يحصل على الاعتماد الأوروبى للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز المستشفى العسكري في المملكة البحرينية متطلبات شهادة الاعتماد الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، بأعلى نسبة تقدير، حيث يعتبر المستشفى العسكري أول مركز في الشرق الأوسط يحصل على الاعتمادين الأوروبي والأمريكي في جراحة السمنة والسكر، ويأتي تحقيق الاعتماد الأوروبي، بعد سلسلة زيارات خارجية؛ لتقييم مركز جراحة السمنة والسكر في المستشفى العسكري، تمّ خلالها التأكد من استيفاء المركز لمتطلبات الجودة والسلامة، وتطوير آلية العمل وتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال.

ووفقا لما اكدته وكاله الأنباء البحرينية يطبق المجلس الأوروبي لاعتماد مراكز جراحات السمنة معاييراً صارمة للاعتمادية، تضمنت كذلك مراجعة مؤهلات وتدريب وخبرات كل العاملين بالمركز، من جراحين متخصصين في جراحات السمنة، وأطباء من مختلف التخصصات، والطاقم التمريضي المتخصص، بالإضافة إلى اختصاصيّي التغذية والعلاج الطبيعي والتأهيل، وغيرهم.

وقال البروفيسور خالد بن علي آل خليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية ورئيس مركز جراحة السمنة وجراحة السكر بالمستشفى العسكري ان المركز قد أجرى منذ تأسيسه حوالي 2000 عملية جراحة ، وساهمت في تغيير حياة الأفراد الصحية إلى الأفضل؛ لاسيما وأن 90% ممن أجروا تلك العمليات قد تخلصوا نهائياً من الأمراض المتعلقة بالسمنة، وأبرزها مرض السكري.

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وأضاف: "إن المركز قد حصل على الاعتمادية الأوروبية لأول مرة في العام 2015، وإن تجديد الاعتماد هو اعتراف دولي بالجهود المبذولة، والإنجازات المحققة، على مدى السنوات الماضية في مجال جراحات السمنة والسكر".

وأظهرت دراسة جديدة أن التعرض للسمنة لسنوات طويلة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حيث يقدر الباحثون أنه لكل 10 سنوات إضافية من السمنة المفرطة، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 25%.

ووفقا لنتائج الدراسة التى أجراها فريق بحث من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، وتم نشرها في مجلة "Diabetologia "، استخدم الفريق بيانات من دراسة أسترالية حول صحة المرأة من عمر 18 إلى 23 عاما، لتحديد مسارات مؤشر كتلة الجسم (BMI) خلال دورة حياة البالغين المبكرة.