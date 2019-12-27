واشنطن - لايف ستايل
تملك كل فتاة طموحات وأحلاما تتمنَّى أن يكون عليه يومها المعهود، فهناك من تحلم بأن يكون حفل زفافها بسيط مقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وأخريات تحلم بحفل زفاف أسطوري على غرار سندريلا.حلمت شابة أن يكون زفافها أسطوريًا يشبه زفاف الأميرات في عالم ديزني، ولكن التكلفة العالية تقف حائلًا بين أمنية الشابة، لذا قررت أن تتغلب على ذلك بجمع التبرعات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فقد قامت الفتاة الأميركية بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبدأت تطلب من أصدقائها التبرع بمبلغ 27000 جنيه إسترليني (35000 دولار) لدفع تكاليف يومها الكبير.
وعند إنشاء صفحة للتبرع بهذه المناسبة، أوضحت المرأة أنها تجد "من المستحيل" توفير المال، قالت: "أنا وزوجي نحب بشدة أن نحضر حفل زفاف أحلامنا في منتجع فلوريدا والت ديزني وورلد".كانت السيدة أرسلت طلبًا لـ"ديزني" للمساعدة المادية في هذا الزفاف، لكنها لم تجبها
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كانت هذه تفاصيل خبر عروس أميركية تلحّ على أصدقائها في طلب شديد الغرابة قبل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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