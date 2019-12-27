متزلجة جليد عالمية تتقدم للزواج من حبيبها بشكل مثير للجدل

من المعتاد أن يتقدم الرجل لخطبة المرأة وعرض الزواج عليها، ولكن الأمر يختلف هذه المرة مع متزلجة الجليد السابقة ليندسي فون، الفائزة بالجائزة البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2014، والتي تقدّمت للزواج من حبيبها وأثارت حالة واسعة من الجدل بين الجمهور.

ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأميركية، أن ليندسي فون، 35 عاما، نشرت عبر صفحتها الرسمية على تويتر صورة تجمعها بحبيبها بيرنيل كارل سيلفستر والمعروف باسم P.K. SubbanK، البالغ من العمر 30 عاما وهو مدافع في فريق جيرسي ديفلز التابع للرابطة الوطنية للهوكي في الذكرى الثانية لهما سويًا.

وأعلنت فيها أنها عرضت عليه الزواج وهو أخبرها بموافقته ونشرت صورة لبيرنيل وهو يرتدي خاتم الخطبة الذي أهدته إياه وكتبت ليندسي ليس السيدات فقط هن من يتلقين خواتم الخطبة، وارفقت مع تعليقها "هاشتاغات" للمساواة وأخرى للاحتفال بالكريسماس، وتمنت عيد ميلاد وعطلة سعيدة للجميع.

وظهر الاثنان في الصورة وهما يرتديان زوجا من البيجامات المخططة أمام شجرة الكريسماس بمنزلهما برفقة كلابهما وظهرت صورة بيرنيل وهو مرتد خاتم الخطبة وقد رسمت عليه رسوم تعبيرية زرقاء كالدموع، تعبيرا عن الفرحة، وحسب ما ذكرته الصحيفة فإنه من المقرر إقامة الزفاف في صيف 2020.

والجدير بذكره أن ليندسي فون اشتهرت بعلاقتها مع لاعب الجولف الأمريكي الشهير تايغر وود والذي صنف في عام 2005 كواحد من أغنى الرياضيين في العالم بدخل شهري بلغ مقداره 87 مليون دولار، وكانت تقدر قيمة ثروته بـ 1.4 مليار دولار.

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واستمرت علاقتهما لأكثر من 3 سنوات وبعدها قرر الثنائي الانفصال في عام 2015 واعلنا ذلك عبر صفحاتهما الرسمية على الفيس بوك وذكرا أنهما مازالا يحتفظان بالعلاقات الودية التي تربط بينهما والذكريات الجيدة التي جمعتهما سويا، وصرحا أن ما دفعهما للانفصال هو جداول أعمالهما المزدحمة وأنهما يقضيان معظم أوقاتهما بعيدا عن بعضهما.

وصرحت ليندسي عقب الانفصال أنها مازلت تحب تايجر وتحترمه ومازال هو وعائلته لهم مكانة خاصة في قلبها وذكرت أنه ساعدها كثيرا خلال فترة إصابتها الشديدة في الركبة حتى تعافت ومن المواقف المشهورة لليندسي خلال علاقتها بتايجر وودز أنها في مقابلة صحفية مع مجلة "فوغ" صرحت بأنها لا تريد الزواج في الوقت الحالي من أي أحد وأنها ليس لديها رغبة في قبول عرض للزواج.

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