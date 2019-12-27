شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات ضرورية لتحسين صحة القلب فى 2020.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تجهز لكتابة قرارات السنة الجديدة 2020 ؟.. هل فكرت فى اتخاذ قرارات لصحتك وبالتحديد لتحسين صحة قلبك، وكيف تقوم بتنفيذ هذه القرارات، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية هذه القرارت للحفاظ على صحة القلب من فقدان الوزن، تقليل التوتر، الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، وكيفية تنفيذها، وفقاً لما ذكره الموقع الأمريكي "كلايفند كلينيك".

قال الدكتور ليزلي تشو، أخصائى أمراض القلب، إن القرارات الصحية الشائعة غالباً ما تكمن في تعزيز صحة القلب، وفى نفس الوقت فإن هذه القرارات سوف تحسن صحتك بصفة عامة طوال العام 2020.

5 قرارات لتحسين صحة القلب فى 2020إنقاص الوزن

الكثيرون يجعلون هدف إنقاص الوزن من الأهداف الأولية لهم فى العام الجديد، ولكن هل فكرت في الفوائد التي ستجنيها إذا أمكنك إحراز تقدم مطرد فى تحسين صحة قلبك وصحتك بصفة عامة.

عندما تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، تزيد من خطر الإصابة بـ:

-مرض القلب.

-السكتة الدماغية.

-داء السكري.

-ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

-جلطات الدم.

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لمساعدتك في الحفاظ على قرارك، أوصى الدكتور تشو بالتركيز على تعديل نمط الحياة بدلاً من "اتباع نظام غذائي"، فإذا حددت هدفًا يتمثل في تناول طعام صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، ففقدان الوزن غالباً ما يكون نتيجة ثانوية طبيعية.

الفحص السنوى

قال الدكتور تشو، الذي يرى العديد من المرضى الذين لم يذهبوا إلى الطبيب منذ سنوات: "الحصول على الفحص أمر جيد".

بصرف النظر عن التأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية كبيرة، تمكنك زيارة الطبيب من مراقبة مستويات ضغط الدم والجلوكوز.

الفحص السنوي مهم بشكل خاص للنساء، حيث أنه من المرجح أن يتعرضوا لأعراض أقل وضوحًا لمرض القلب.

تخفيف التوتر في حياتك

قال الدكتور تشو: "يجب أن يكون تخفيف التوتر هدفًا أساسياً فى العام الجديد، حيث يميل الأشخاص الذين يعانون من قلق شديد إلى التعرض لمزيد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

-خصص وقتًا في يومك للقيام بأشياء تساعدك على الاسترخاء، مثل: التأمل، التحدث مع الأصدقاء، الخروج في نزهة، قراءة كتاب أو ممارسة التمارين الرياضية.

الحصول على المزيد من النوم

عدم الحصول على النوم الكافى يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني.

إن قلة النوم باستمرار يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويسبب الالتهابات، حيث أن هذا الجزء من الدماغ الذي ينشط أثناء الحرمان من النوم يقع بالقرب من مكان الجوع، لذلك نحن نعرف أنه إذا لم تنم، فإنك تأكل أكثر.

التوقف عن التدخين وتقليل الكافيين

إن شرب كميات أقل من المشروبات المحتوية على الكافيين سيساعدك على النوم بشكل أفضل وتقليل التوتر، هذا قد يساعدك على إنقاص وزنك من خلال تقليل السعرات الحرارية التي تستهلكها.

والإقلاع عن التدخين أمر عظيم لقلبك، حيث يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.