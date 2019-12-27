شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب نفسى مزمن وراء الشعور الدائم بالتعب.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعانى بعض الأشخاص من التهيؤات بأنهم دائما يشعرون بالتعب المستمر وهى حالة تسمى اضطراب الأعراض الجسدية، ويكون لدى المريض واحد أو أكثر من الأعراض الجسدية على مدى فترة طويلة من الزمن عادة ما تكون نصف عام أو أكثر، وقد يتفاعل الشخص مع الأحاسيس الجسدية الطبيعية أو مرض بسيط، وقد يكون لديه ميل قوي للقلق بشأن المرض أو يشعر بخطر أكبر من المتوسط ​​بسبب المخاوف الصحية لكنها ليست تهيؤات والأعراض تسبب ضائقة حقيقية.

ووفقا لموقع drugs فإن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأعراض الجسدية يصابون بأمراض طبية خطيرة أخرى، لذلك يجب أن يحرص الأطباء على عدم استبعاد الأعراض بسهولة بالغة.

قد يعاني الشخص المصاب باضطراب أعراض جسدية من أعراض القلق والاكتئاب، قد يبدأ في الشعور باليأس ومحاولة الانتحار ، أو قد يواجه صعوبة في التكيف مع ضغوط الحياة، قد يصاب الأزواج وأفراد الأسرة الآخرون بالضيق لأن أعراض الشخص تستمر لفترات طويلة من الزمن ولا يبدو أن أي علاج طبي يساعد.

تختلف أعراض اضطراب الأعراض الجسدية باختلاف الثقافة ، وهذا يتوقف في بعض الأحيان على كيفية النظر إلى المرض أو "الأدوار المرضية" في ثقافة معينة، تؤثر العوامل الثقافية أيضًا على نسب الرجال والنساء المصابين بالاضطراب.

لا يعرف العلماء سبب الأعراض التي أبلغ عنها الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأعراض الجسدية ، ولكن لدى الباحثين بعض النظريات.

من الممكن ، على سبيل المثال ، أن ينظر الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب إلى الأحاسيس الجسدية بطريقة غير عادىه، أو قد يصفون المشاعر من الناحية الجسدية، الصدمة أو الإجهاد قد يتسبب في تغيير الأحاسيس الجسدية للشخص.

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الأعراض

تحدث الأعراض عادة على مدار سنوات عديدة، قد يصاب الشخص بالاضطراب ويعمل بشكل سيء في العمل والمنزل، التقييم الطبي لا يفسر الأعراض، أو قد تتجاوز الأعراض ما هو متوقع في أي مرض طبي يتم العثور عليه، الألم هو العرض الأكثر شيوعا يمكن أن تظهر الأعراض في أي جزء من الجسم تقريبًا.

يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأعراض الجسدية أيضًا من مشكلة الاكتئاب أو القلق.

اضطراب الأعراض الجسدية مشكلة مزمنة يبدأ الاضطراب عادة قبل سن 25 أو 30 ، على الرغم من أنه يمكن أن يبدأ في سن المراهقة يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.

على الرغم من عدم وجود طريقة لمنع هذا الاضطراب ، فإن التشخيص الصحيح لاضطراب الأعراض الجسدية يمكن أن يساعد الشخص على تجنب الفحوص الطبية المفرطة.

قد يجد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأعراض الجسدية صعوبة في قبول التوجه إلى طبيب نفسى فهم حساسون بشكل خاص للوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية.