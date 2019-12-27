القضاء المصري يأمر بعلاج طفلة مصابة بمرض نادر

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، بقبول دعوى والد طفلة تعاني من مرض نادر.وأمرت المحكمة بصرف دواء "الإنزيم التعويضي" مدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفلة.وكشفت تقرير قدم والد الطفلة للمحكمة أنها مريضة بمرض وراثى نادر، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الإنزيم التعويضى "Nagalazyme"، وعدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة، ورأت المحكمة أن الطفلة البالغة من 3 سنوات، مؤمن عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء لها حتى تمام شفائها، ولم تقدم جهة الإدارة سببا قانونيا يبرر امتناعها عن الصرف.

وقالت المحكمة إنها استندت في أسباب حكمها إلى المادة (18) من الدستور، "والتي تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض"، يشار إلى أن الدستور المصري يعتبر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة

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