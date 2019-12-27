تعرف على الأخطاء الرئيسية في علاج نزلات البرد وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة

لندن - لايف ستايل
هناك عدد من الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص المصابون بسيلان الأنف، في الغالب، خلال العلاج الذاتي، وحذرت رئيسة قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى ستوبينو، إيرينا لوكينا، من أن سيلان الأنف يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يعالج بشكل صحيح. ووردت توصياتها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة في ضواحي موسكو.
وأوضحت الطبيبة: "عند التهاب الأنف الحاد، الراحة في الفراش أمر مهم للغاية. إذا كان من الصعب مراعاتها لسبب ما، فغالبًا ما تحتاج إلى تهوية الغرفة وترطيبها. هكذا، سيتم إنشاء حاجز لتكاثر البكتيريا".
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرضى عدم استخدام وسائل النقل العام. تنصح الأخصائية أيضًا بتنظيف الأنف بمحلول ملحي، ولا ينبغي الإفراط في استخدام بخاخات تضيق الأوعية، وكذلك علاج المرض بوصفات شعبية. في حالة حدوث مضاعفات، من الضروري استشارة الطبيب.
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