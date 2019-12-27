شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: خلات فيتامين E توجد فى الرئتين لدى معظم مدخنى السجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فريق من العلماء الأمريكيين من مراكز السيطرة على الأمراض خلات فيتامين E فى جميع رئة المرضى تقريبًا الذين يعانون من مشاكل السيجارة الإلكترونية، والتى أصبحت شائعة الاستخدام فى جميع أنحاء العالم، على الرغم من انخفاض حالات الوفاة منذ الذروة فى سبتمبر2019، وفقًا لدراسة وتقرير نُشر على الإنترنت فى عدد ديسمبر في مجلة نيوإنجلند الطبية.

وقام الدكتور "بنجامين سي بلونت"، من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى أتلانتا، وزملاؤه بجمع سوائل غسل القصبات الهوائية (BAL) من 51 مريضًا يعانون من تدخين السجائر الإلكترونية في 16 ولاية ومن 99 مشاركًا لم يدخن السجائر.

وحدد الباحثون خلات فيتامين E فى سائل القصبات الهوائية الذى تم الحصول عليه من 94% من المرضى ولكن لم يجدوا هذا السائل الذي تم الحصول عليه فى المجموعة غير المدخنة.

وتعتبر خلات فيتامين E مفيدة إذا تم تناولها عن طريق الفم لكنها تسبب مشاكل إذا تم استنشاقها.

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واستخدمت الدكتورة "كاثلين هارتنيت"، من مركز السيطرة على الأمراض في أتلانتا، وزملاؤها، بيانات قسم الطوارئ من البرنامج الوطني لمراقبة المتلازمات لتقييم الاتجاهات وتتبع تفشي المرض.

ووجد الباحثون زيادة في زيارات قسم الطوارئ مع التشخيص المتعلق بتغيرات مشاكل الرئة بسبب خلات فيتامين E الضارة.

جدير بالذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية”FDA” والسلطات الفيدرالية (DEA) أعلنت الإسبوع الماضى أنها ضبطت 44 موقعًا على شبكة الإنترنت تعلن عن بيع خراطيش سجائر إلكترونية غير مشروعة تحتوي على رباعي هيدروكنابينول (THC) ، وهو المكون النفسي الأساسي لصنع الحشيش.

ويعكس الإجراء، الذى يعد جزءًا من عملية قفل السجائر الإلكترونية، العمل المستمر الذي تقوم به السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية للتحقيق في سلسلة الإمداد بمنتجات الأبخرة المرتبطة بإصابات الرئة الأخيرة.

وكانت الشبكات عبر الإنترنت ، والتي تم تحديد بعضها بناءً على مقابلات مع المرضى والعائلات ، تعلن عن خراطيش تبغ من “THC” في مختلف الأسماء التجارية جنبًا إلى جنب مع الصور والبيانات حول مستويات THC أو غيرها.