شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائى دهنى السبب الرئيسى لفقدان البصر فى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث الجديدة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews" أن الوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والأطعمة الدسمة يمكن أن تساعد فى تحفيز فقدان البصر لدى كبار السن، حيث وجدت أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات غذائية دهنية كانوا أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للإصابة بمشاكل فى العين تؤثر على الرؤية المركزية – وهى الضمور البقعى المرتبط بالعمر.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور "آمى ميلن" أستاذ فى قسم علم الأوبئة والصحة البيئية فى الجامعة فى كلية بافالو للصحة العامة والمهن الصحية، فى نيويورك: "يبدو أن ما تأكله مهم لرؤيتك، ويرتبط بفقد البصر فى وقت لاحق".

وتابع "ميلن": "يعرف الناس أن النظام الغذائى يؤثر على مخاطر القلب والأوعية الدموية وخطر السمنة، لكن الجمهور قد لا يعرف أن النظام الغذائى يمكن أن يؤثر على فقدان البصر".

ويحدث الضمور البقعى المرتبط بالعمر عند تلف جزء من العين يسمى البقعة، ويحدث هذا أحيانًا عندما تنمو الرواسب المسماة drusen على البقعة أو يمكن أن تحدث عندما تستمر الأوعية الدموية الجديدة فى تكوين الدم وتسربه، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

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كما أن علم الوراثة والتدخين من أهم عوامل الخطر المعروفة للإصابة بالتنكس البقعى المرتبط بالعمر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 1300 شخص من عينة تمثيلية على المستوى الوطني، ومعظمهم لم يكن لديه الضمور البقعي، ووجدوا أن هناك 117 أصيبوا بالتنكس البقعى في وقت مبكر ، و 27 أصيبوا أيضاً بنفس المشكلة لكن بعد سنوات من الآخرين.

استكمل جميع المشاركين في الدراسة استبيانات حول وجباتهم الغذائية مرتين خلال الدراسة التي استمرت 18 عامًا.

وصنف الباحثون الأطعمة إلى 29 فئة لقياس جودة النظام الغذائي.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غربيًا أكثر عرضة للإصابة بمرض الضمور البقعى المتأخر، وكانت الأطعمة المرتبطة بارتفاع المخاطر تشمل:

اللحوم الحمراء والمعالجة

الدهون ، مثل السمن والزبدة

منتجات الألبان عالية الدسم

الأطعمة المقلية.

وأضاف الباحثون أن النظام الغذائى هو أحد الطرق التي قد تكون قادرة على تعديل خطر فقدان البصر من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي للمرض.