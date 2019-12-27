شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن مش بس بيعزز صحتك.. دراسة تؤكد: الجسم المثالى يعزز الدخل المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعانى من زيادة الوزن أو السمنة فقد يساعدك التخلص من الوزن على تحسين صحتك والمناعة وطول العمر والوقاية من الأمراض، وما هو أكثر من ذلك، حيث وجد الباحثون من جامعة "جونز هوبكنز" فى بالتيمور أن التخلص من الوزن الزائد قد يؤدى أيضًا إلى زيادة الدخل بشكل كبير، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews” .

وحاول الباحثون بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن يعرفوا كيف يمكن أن تتغير مصاريف الشخص ودخله إذا انتقل وزنه من السمنة أو الوزن الزائد إلى المعدل الطبيعى فى مختلف الأعمار، لذا فحصوا صحة الشخص ووزنه على مر السنين، واعتبروا الوقت الضائع من العمل والمضاعفات الصحية المرتبطة بزيادة الوزن، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكرى، والتكاليف الطبية المباشرة التى تتولاها شركات التأمين ومرافق الرعاية الصحية، من بين أمور أخرى.

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ووجد الباحثون التالى:

إذا كنت تبلغ من العمر 20 عامًا يكون التخلص من البدانة الشديدة إلى وزن زائد إلى حد ما يوفر عليك أكثر من 17 ألف دولار من التكاليف الطبية المباشرة، وفقدان الإنتاجية طوال حياتك، وسوف توفر 28 ألف دولار إذا وصلت للوزن المثالى.

إذا كنت فى الأربعينيات من العمر فإن الانتقال من السمنة المفرطة إلى الوزن الزائد يوفر عليك حوالى 18 ألف دولار، والانخفاض إلى الوزن الصحى توفر فى متوسط ​​العمر حوالى 31 ألف دولار.

وأضاف الباحثون أن إعادة التفكير فى استراتيجية النظام الغذائى اليوم يمكن أن يضيف لك الأموال إلى خزانتك الخاصة بك غدا.