كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 11:44 صباحاً - ينتشر بين الكثير من الأطفال الرضع وحديثي الولادة معاناتهم من المغص، وخاصة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عمر الرضيع، الدكتور عمرو محمد اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، يوضح مغص الأطفال الرضع وكيفية علاجه.

ما هو المغص عن الرضع؟

من المحتمل أن يبدأ المغص في الرضع منذ الأسبوعين من عمر الرضيع، نتيجة لتركيبة الحليب أو تمرير الهواء أثناء الرضاعة.

أسباب مغص الأطفال الرضع

السبب الدقيق للمغص غير معروف، ولهذا السبب لا توجد طريقة واضحة لمساعدته. بعض نظريات ما وراء ذلك تشمل:

الجهاز الهضمي المتزايد مع العضلات التي تتشنج في كثير من الأحيان.

الغازات.

الهرمونات التي تسبب آلاماً في المعدة.

الحساسية المفرطة أو المبالغة في الحليب إلخ.

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عدوى.

حمض الجزر أو مشاكل في المعدة.

ضغط أو التهاب الدماغ والجهاز العصبي.

مشكلة العين، مثل الصفر أو زيادة الضغط.

عدم انتظام ضربات القلب.

إصابة العظام أو العضلات أو الأصابع.

علاج مغص الأطفال الرضع

اعلم أن المغص يمكن أن يتحسن من تلقاء نفسه، احذر من «العلاجات» التي تدعي أنها تعمل لجميع الأطفال، لا يوجد شيء من هذا القبيل. فيما يلي بعض الأشياء لمحاولة تخفيف المغص. التمرين التالي يخلص رضيعك من الغازات على الفور:

ضعي طفلك على وسادة صلبة نوعاً ما.

اتركيه نائماً على ظهره.

ارفعي ساقيه بطريقة الثني بيديك.

الآن ابدئي بتحريك ساقيْ الرضيع على طريقة تحريك الدراجة.

نصائح للتقليل من حدة المغص والغازات

يجب أن يمسك الرضيع بالحلمة جيداً؛ لكي لا يدخل معها الهواء.

انزعي المصاصة الصناعية من بين يديه بمجرد أن ينفد الحليب منها.

لا تتناولي الأطعمة التي تسبب الغازات مثل الكرنب والقرنبيط؛ لأنها تنتقل لصغيرك

حافظي على جودة حلمة المصاصة الصناعية؛ لأن وجود الثقوب فيها يدخل فيها الهواء.

المريمية واليانسون كأعشاب مغلية وغير محلاة تقلل من الغازات.