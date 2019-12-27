شكل البطن في الشهر الثاني من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 11:44 صباحاً - في الواقع بطن المرأة الحامل يحافظ على شكله الأساسي خلال الشهر الثاني من الحمل، ولكن تلاحظ المرأة انتفاخات خلال الشهر الثاني، وهذا بسبب إصابتها بالإمساك بشكل متكرر، وأعراض المغص التي تشعر بها من وقت لآخر خلال هذه المرحلة بسبب التغيرات الهرمونية التي تطرأ عليها.

شكل البطن يختلف من امرأة لأخرى

ويقول: الدكتور رامي الكيلاني استشاري النساء والتوليد إن علامات الحمل تظهر في الشهر الثاني من حدوثه، وتحديداً في الأسبوع السادس، حيث تطرأ على كرومزوم الخلايا النابضة في رحم الأم العديد من التغيرات التي تساهم في تطورها إلى أن تصبح جنيناً، وهناك عوامل تؤثر على ظهور البطن من امرأة لأخرى، طبيعة جسمها، فالمرأة الرياضية يتأخر ظهور بطنها بسبب كتلة العضل الموجودة في منطقة البطن والأرداف، وإذا كان وزنك معتدلاً أو سميناً فغالباً لا يظهر شكل بطنك، أما إذا كنتِ نحيفة فيظهر في وقت متأخر عن الحالة السابقة، وتختلف البكرية عن الحمل الثاني والثالث، فالبكرية تأخذ وقتاً للظهور أيضاً عن الحمل الثاني والثالث، وهرمون البروجسترون يكون سبباً في الانتفاخ الذي تشعر به المرأة، ويكون الحمل في منطقة الحوض فلا يظهر. أما الحمل في توأمين فيظهر شكل البطن سريعاً في الشهور الأولى.

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الجنين في الشهر الثاني

فيمر الجنين في الشهر الثاني من الحمل برحم الأم بالعديد من التغيرات، ومنها الأسبوع الخامس والسادس؛ حيث يصل طول الجنين إلى 1.15 سم، ويبدأ القلب في النبض، وتتطور الدورة الدموية والبراعم المسؤولة عن الأطراف.

والأنبوب العصبي يبدأ في التشكيل، والذي ينتج عنه لاحقاً المخ والحبل الشوكي والأعصاب.

يبدأ الحبل السري في النمو.

أما الأسبوع السابع والثامن، فيصل طوله إلى 1.30 سم، يتشكل القلب وتتكون الأطراف وينحني الذراعان عند المرفقين، وتبدأ الأذنان خارجياً والعينان والجفون والكبد والشفة العليا في التكوين. أما هوية الجنس فلا نستطيع معرفتها في هذا الشهر.

أعراض الحمل في الشهر الثاني

فقدان الشهية، القيء المستمر، الانتفاخ، الإمساك، الضعف العام، كثرة التبول، تقلب المزاج، سرعة في نبضات القلب، آلام الثدي، حرقة في المعدة.