كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 11:44 صباحاً - الأطفال هم الأكثر عرضة بعد الولادة مباشرة، للإصابة بالعديد من الأمراض والالتهابات نتيجة لعدم تكون المناعة لديهم، لذلك يجب على كل أم أن تكون على دراية كافية ببعض الأمراض التي تصيب الأطفال حديثي الولادة وكيفية معالجتها؛ حتى تتمكن من رعاية طفلها بأفضل طريقة ممكنة.

كشف الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، عن المشاكل الصحية الشائعة عند الأطفال حديثي الولادة والرضع....

1. إصابات الولادة

في بعض الأحيان، أثناء عملية الولادة، قد يعاني الطفل من إصابة جسدية، ويسمى إصابة الولادة أو صدمة الولادة. يمكن أن تنتج إصابة الولادة عن استخدام الملقط أثناء إخراج الطفل من قناة الولادة. معظم الأطفال يتعافون بسرعة من صدمة الولادة. قد يعاني الطفل المؤخر من كسور بسبب الضغط الذي يمارس في الولادة والأدوات المستخدمة، إلخ. سيقوم الأطباء بتقييم ومعالجة الطفل إذا كانت هذه الإصابات شديدة.

2. الصفراء

اليرقان وهي مرض الصفراء، شائع جداً في الأطفال حديثي الولادة والرضع، يحدث عندما يكون هناك فائض من البيليروبين في دم الطفل، مما يسبب تصبغ مصفر للجلد، يولد العديد من الأطفال المصابين بالصفراء؛ لأن كبد الطفل ليس ناضجاً بما يكفي للتخلص من البيليروبين الزائد في الدم، يجب أن تختفي خلال 2 إلى 3 أسابيع من ولادة الطفل، ومع ذلك، إذا استمر لمدة أطول من 3 أسابيع، فقد يكون ذلك أحد أعراض الحالة الكامنة، ويجب على الوالدين التحقق من طبيب طفلهما.

3. المغص

المغص شائع جداً عند الأطفال، السبب الدقيق للمغص، تسبب الغازات للآلام، ويبدأ المغص في الأسبوعين المقبلين عند الرضع، وينبغي أن يهدأ عند بلوغ الطفل عمر 3 أشهر، ومع ذلك، إذا استمرت هذه الحالة، فقد يكون، بسبب تركيبة الحليب أو بعض الحالات الأساسية الأخرى. من الأفضل استشارة الطبيب لتشخيص الحالة.

4. انتفاخ البطن

يمكن أن يحدث انتفاخ البطن عند الأطفال حديثي الولادة، بسبب ابتلاع الهواء الزائد.

5. لون أزرق للجلد وتوقف التنفس

يميل المواليد الجدد إلى ازرقاق اليدين والقدمين، ومع ذلك، يتلاشى اللون الأزرق في الوقت المناسب حيث تتحسن الدورة الدموية في أجسامهم، يمكن أن يعاني طفلك من انقطاع النفس إذا توقف تنفسه لمدة 15 إلى 20 ثانية، وكان لديه جلد مزرق، الحالة الأساسية المشار إليها هي مشكلة في القلب تحتاج إلى عناية طبية وتدخل.

6. القيء

إذا قام طفلك بتقيؤ الحليب ولاحظت أن لون القيء أخضر، واستمر في التقيؤ، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة خطيرة. يمكن أن يتعرض الأطفال للجفاف بسرعة كبيرة، وقد تكون هناك حاجة للمساعدة الطبية والعلاج. يعد عدم تحمل الحليب باللاكتوز وحليب الثدي مشكلة شائعة إلى حد ما تحتاج إلى دعم طبي ومراقبة.

7. السعال

إذا كان تدفق الحليب سريعاً جداً، فقد يسعل الطفل أثناء الرضاعة، السعال المستمر والإسكات أثناء التغذية، يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة في الرئتين أو الجهاز الهضمي. السعال في الليل بشكل مستمر قد يشير إلى السعال الديكي أو مشاكل في الجهاز التنفسي.

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8. ضيق التنفس

يستغرق الطفل حديث الولادة بضع ساعات ليتعلم التنفس بشكل طبيعي. بمجرد إنشاء التنفس الطبيعي، يجب ألا يكون هناك تلون مزرق. إذا استمر الصفير، والشخير، فالتحقق من اختصاصي الرعاية الصحية أمر لا بد منه.

9. فقر الدم

يولد أطفال الأمهات المصابات بفقر الدم، بفقر الدم، هو حالة تكون فيها خلايا الدم الحمراء أقل من المعتاد حسب عمر الطفل. فقر الدم هو نقص الهيموغلوبين، مما يشير إلى أن مستوى الأكسجين في الدم منخفض وأن الدم سميك، التدخل الطبي أمر لابد منه؛ لأن فقر الدم غير المعالج قد يكون قاتلاً.

10. الحمى

الحمى مؤشر على أن الجسم يحارب العدوى، ويمكن أن تؤدي الحمى العالية والمستمرة التي تزيد على 101 درجة عند الرضع إلى نوبات وتلف في المخ. إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، يجب عليك اصطحابه إلى الطبيب والحصول على الأدوية اللازمة.

11. مشاكل الجلد

مشاكل مثل الطفح وطاقية المهد هي القضايا الجلدية الشائعة التي يمكن أن تكون مؤلمة للطفل.

12. التهابات الأذن

يمكن أن تستمر الالتهابات البكتيرية لفترة طويلة، وقد تؤدي إلى فقدان السمع وقد تحتاج إلى مضادات حيوية.

13. الفم القلاع

القلاع الفموي هو عدوى الخميرة التي تحدث في فم الأطفال، هذه العدوى شائعة في الأطفال، لذلك استشيري الطبيب إذا كان جاداً بما يكفي لإعطاء الأدوية المضادة للفطريات.

14. البرد والإنفلونزا

البرد والإنفلونزا قد يتطوران إلى التهاب رئوي وأمراض خطيرة أخرى عند الأطفال حديثي الولادة والرضع.

15. الإسهال

الإسهال، والإمساك هو أيضاً شائع جداً عند الرضع والأطفال حديثي الولادة. إذا كان طفلك مصاباً بالإمساك لأكثر من ثلاثة أيام، فاستشيري طبيب طفلك.