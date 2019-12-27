شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب اللوزتين من أكثر أنواع العدوى شيوعاً عند الأطفال بشكل كبير، وقد يحدث بسبب البكتيريا أو الفيروسات وفقا لموقع drugs. وفى هذا الفيديو المعلوماتى، نتعرف على أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال. أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال ما التهاب اللوزتين؟ أعراض التهاب اللوزتين عند الأطفال ما التهاب اللوزتين؟ - اللوزتين هما كتل من الأنسجة على جانبى الجزء الخلفى من الحلق. - جزء من الجهاز المناعى يساعد فى مكافحة العدوى. - التهاب اللوزتين المتكرر يكون عدة مرات فى سنة واحدة. - التهاب اللوزتين المزمن، هو التهاب الحلق لمدة 3 أشهر أو أكثر. أسباب التهاب اللوزتين أسباب التهاب اللوزتين - عدوى بكتيرية أو فيروسية. Advertisements - يمكن أن تنتشر من شخص مصاب من خلال السعال أو العطس أو اللمس أو مشاركة الطعام والمشروبات أو التقبيل. علامات وأعراض التهاب اللوزتين علامات وأعراض التهاب اللوزتين - الحمى والتهاب الحلق. - غثيان أو قىء ألم البطن. - السعال أو بحة فى الصوت. - سيلان أو انسداد الأنف. - بقع صفراء أو بيضاء على الجزء الخلفى من الحلق. - رائحة الفم الكريهة. - طفح على الجسم أو بالفم.

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