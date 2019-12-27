شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعتنى بصحة قلبك أثناء الشتاء لتفادى الجلطات الدموية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الضروري فهم آثار الطقس البارد على صحة قلبك لضرورة تفادى أى آثار جانبية محتملة.

الطقس البارد يجعل القلب يعمل بجد للحفاظ على حرارة الجسم، وبالتالي يتطلب المزيد من الأكسجين، ودرجة الحرارة الباردة يمكن أن تؤثر بالتالي على الدورة الدموية، وتقييد تدفق الدم، مما قد يتسبب فى تصلب الشرايين ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

تشير الأبحاث وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" أيضًا إلى أن البرد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بجلطات دموية، الأمر الذى قد يؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

نصائح للحفظ على جسمك من البردالبقاء دافئا

من المهم أن تبقى دافئًا لحماية صحة قلبك خلال فصل الشتاء، تفيد النصائح التالية في ضمان هذا:

البقاء في الداخل قدر الإمكان.

ارتداء الملابس الدافئة.

تجنب الوجبات الباردة والمشروبات وتفضل تناول وجبات ساخنة.

التزم بالعادات الغذائية الصحية ، حيث يميل المرء إلى تناول المزيد من الطعام غير الصحي والشراب والدخان مما قد يزيد الوزن.





الابتعاد عن أدوار الأنفلونزا

تسبب الأنفلونزا أعراضًا مثل الحمى، مما يجعل القلب ينبض بشكل أسرع ، الأمر الذى يتطلب زيادة الطلب على الدم الغني بالأكسجين، ولكن يمكن أن تسبب الأنفلونزا أيضًا الجفاف الذي قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وهذه التغييرات يمكن أن تزيد من خطر الاصابة بنوبة قلبية لدى الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بأمراض القلب.

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تظهر التقارير الأخيرة أن عدوى الأنفلونزا A (H1N1) يمكن أن تسبب التهاب عضلة القلب الحاد واعتلال عضلة القلب، وفي هذه الحالة ، تكون وظيفة ضخ القلب شديدة الخطورة ، مما يؤدي إلى فشل القلب.

تجنب ارتفاع ضغط الدم في الشتاء

ضغط الدم بشكل عام يكون أعلى في فصل الشتاء، ويحدث هذا لأن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ولكن هناك عدة عوامل مسئولة عن ارتفاع ضغط الدم مثل، زيادة إطلاق هرمون الكاتيكولامينات في مجرى الدم استجابة للطقس البارد ، الذي يضيق الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم خاصة عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام سيمنع ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء، خاصة في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، كما يجب تناول الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم بشكل منتظم للحفاظ على مستويات ضغط الدم، والحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا كل عام قبل فصل الشتاء للوقاية من الأنفلونزا.