"معجزة" تحدث لنادلة من زوجين أبلغتهما بمشكلاتها المالية عشية الكريسماس في أميركا

واشنطن - لايف ستايل
حصلت نادلة من ولاية فلوريدا الأميركية كانت استنفدت للتو حسابها البنكي بغية إصلاح سيارتها، على بقشيش قيمته ألفا دولار عشية عيد الميلاد (كريسماس) من زوجين أبلغتهما بمشكلاتها المالية.وقالت النادلة الأميركية وتدعى لينيت بايو إن الزوجين تركا لها شيكا بالمبلغ على نحو مفاجئ، الثلاثاء، وأنفقت بايو الشهر الماضي ألفي دولار على إصلاح سيارتها، وأثير الموضوع في محادثة مع الزوجين قبل بضعة أسابيع.
وعندما عاد الزوجان لتناول العشاء عشية الكريسماس تركا لها الشيك كبقشيش، إلى جانب رسالة مفادها "عيد ميلاد سعيد، استعيدي مدخراتك. ليباركك الرب".وقالت بايو لمحطة "دبليو تي في تي" التلفزيونية، "عندما بدءا في الخروج والتقطت الشيك، بدأت البكاء، وهو بدأ في البكاء وهي أيضا. وكان الأمر مدهشا تماما".بفضل البقشيش، استطاعت بايو شراء هدايا لأفراد أسرتها وأصدقائها، وقالت "إنها معجزة عيد الميلاد بالنسبة لي".
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