شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يؤثر مرض جريفز على فرصك فى الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض جريفز من أمراض المناعة الذاتية التى تحدث فى الغدة الدرقية، وهو يصيب النساء أكثر من الرجال، وهو السبب الأكثر شيوعا لفرط نشاط الغدة الدرقية، وإذا تركت مرض جريفز دون علاج، فإنه يمكن أن يسبب هشاشة العظام ومشاكل في القلب ومشاكل في الحمل والإنجاب وأثناء الحمل، وفقاً لما ذكره موقع " womenshealth".



مرض جريفز

س: ما هو مرض جريفز؟

جريفز هو مرض مناعي ذاتي يصيب الغدة الدرقية، حيث يصنع الجهاز المناعي الأجسام المضادة التي تجعل الغدة الدرقية تنتج هرمون الغدة الدرقية أكثر مما يحتاجه الجسم، وغالبا ما يؤدي مرض جريفز إلى فرط نشاط الغدة الدرقية الذى يؤدي إلى تسريع عملية الأيض أو التمثيل الغذائى.

س: ما هي أعراض مرض جريفز؟

إن العديد من أعراض مرض جريفز هي نفس أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، مع أعراض أخرى تخص مرض جريفز فقط، وتشمل أعراض مرض جريفز ما يلي:

-انتفاخ العيون (فقط في مرض جريفز).

-سماكة واحمرار الجلد، خاصة على السيقان والقدمين (فقط في مرض جريفز).

-التهيج أو العصبية.

-التعب أو ضعف العضلات.

-الحساسية للحرارة.

-مشكلة في النوم.

-نبضات سريعة وغير منتظمة.

-إسهال.

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-فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي.

-تضخم الغدة الدرقية.

يمكن أن تبدأ أعراض مرض جريفز ببطء أو فجأة، و بعض الناس ليس لديهم أي أعراض.



جريفز

س: كيف يؤثر مرض جريفز على النساء؟

النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض جريفز أكثر من الرجال. مرض جريفز يصيب النساء بشكل مختلف عن الرجال، بالإضافة إلى التسبب في مشاكل في القلب وهشاشة العظام ، يمكن أن يسبب مرض جريفز للنساء:

-مشاكل الحيض، يمكن أن يؤثر هرمون الغدة الدرقية على الدورة الشهرية. الكثير من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية وجعلها أخف من المعتاد.

-مشاكل في الحمل، يمكن أن تجعل دورات الحيض غير المنتظمة من الصعب على النساء المصابات بمرض جريفز الحمل، حوالي نصف النساء المصابات بمرض جريفز يعانون من مشاكل في الحمل.

-مشاكل أثناء الحمل/ يمكن أن يسبب مرض جريفز مشاكل لك أثناء الحمل ونمو طفلك الذي لم يولد بعد.

-مشاكل بعد الحمل، غالبًا ما يتحسن مرض جريفز خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل ، لكنه قد يزداد سوءًا بعد الولادة.

س: كيف يؤثر مرض جريفز على فرصك في الحمل؟

النساء المصابات بمرض جريفز غالبًا ما يكون لديهن دورات شهرية غير منتظمة، فإذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة، وبالتالى لا تحدث الإباضة كل شهر، مما قد يصعّب عليكِ الحمل.