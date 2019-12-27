شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح التهاب الجيوب الأنفية غير المعالج خطيراً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظمنا يعانى من الانزعاج من التهاب الجيوب الأنفية، لكن قلة من الناس تدرك أن هناك حالات نادرة عندها تصبح التهابات الجيوب الأنفية غير المعالجة خطيرة، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".



التهاب الجيوب الانفية

سبب التهاب الجيوب الأنفية.. فيروس أم بكتيريا

أول شيء يجب أن ندركه هو أن جميع التهابات الجيوب الأنفية ليست هي نفسها، حيث يمكن أن يكون إما عدوى فيروسية أو بكتيرية.

ومصطلح "التهاب الجيوب الأنفية" يعني ببساطة وجود تهيج في الجيوب الأنفية، والتي تشكل بطانة حول الفراغات الهوائية بين العظام المحيطة بأنفك.

قال راج سيندواني، أخصائي الأذن والأنف والحنجرة، إن التهاب الجيوب الأنفية غالبًا ما يختفي ولكن إذا تم تعليقها ولم تشفى من تلقاء نفسها يجب أن ترى طبيبك.



التهاب الجيوب الأنفية

وأعراض السلالات المختلفة من التهاب الجيوب الأنفية متشابهة لدرجة أن الأطباء يوصون المرضى عادة بالانتظار لمدة سبعة إلى 10 أيام قبل طلب العلاج.

قال الدكتور سيندواني إن الالتهابات الفيروسية - نزلات البرد الشائعة - عادة ما تنجح في هذه الفترة الزمنية دون أي شيء سوى السوائل والراحة والرعاية (بما في ذلك مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين).

وأوضح: "إذا لم تتحسن التهابات الجيوب الأنفية، فسنبدأ في التفكير في وجود عنصر بكتيري، ويمكن حينها استخدام المضاد الحيوي، بعد استشارة طبيبك."

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وأشار إلى أن التهاب الجيوب الأنفية غير المعالج سيصبح حتما مشكلة مزمنة إذا ترك دون علاج ويسبب الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن".

ويعتقد بعض الناس أن هناك شيئين منفصلين، مع التهاب الجيوب الأنفية المزمن على الأرجح بسبب "الحساسية أو مشاكل المناعة".



التهاب الجيوب الانفية

الحالات النادرة يمكن أن تصبح خطيرة

المضادات الحيوية يمكن أن تساعد أيضًا في تجنب المضاعفات النادرة والخطيرة التي تنشأ عندما تنتشر العدوى بالجيوب الأنفية إلى العينين أو الدماغ.

المضاعفات المحيطة بالعيون هي الأكثر شيوعًا بين الاثنين، هذه المضاعفات يمكن أن تسبب احمرارًا وتورمًا حول العينين وتقلل من الرؤية ، وحتى تؤدي إلى العمى - بشكل حاد يُعرف باسم تجلط الجيوب الأنفية الكهفي.

و يتم علاج الحالات الخطيرة على الفور بالمضادات الحيوية، كما إن المرضى عادة ما يتم إدخالهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات بالأشعة المقطعية لمعرفة ما إذا كانت السوائل تحتاج إلى تصريفها.

أيضا في حالات نادرة ، يمكن أن تنتشر التهابات الجيوب الأنفية في المركز الخلفي لرأس الشخص إلى الدماغ، و إن هذا يمكن أن يؤدي إلى حالات تهدد الحياة مثل التهاب السحايا أو خراج الدماغ.