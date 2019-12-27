فوائد القرنفل الحماية من الأمراض وقتل البكتيريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت العديد من الدراسات أن القرنفل قد يكون له فوائد صحية عديدة، بما في ذلك دعم صحة الكبد والمساعدة في استقرار مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل العناصر الغذائية العامة التى يحتوي عليها من الألياف والفيتامينات والمعادن وفيتامين K والمنجنيز المهمين لتعزيز الجهاز المناعى، وتلك الفوائد القرنفل سواء كان كاملا أو مطحونا.

وفقًا لتقرير الموقع الطبى "healthline" يمكن للألياف فى القرنفل أن تساعد في منع الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء، وقد يساعد فيتامين C في تقوية جهاز المناعة لديك وفيتامين K عنصر غذائي مهم لتخثر الدم، وفي الوقت نفسه، المنغنيز هو معدن أساسي للحفاظ على وظيفة الدماغ وبناء عظام قوية، كما يحتوى القرنفل على كميات صغيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E.

نظرًا أيضًا لاحتواء القرنفل على المواد المضادة للأكسدة وهي المركبات التي تقلل من الإجهاد التأكسدي، الذى يمكن أن يساهم في تطور الأمراض المزمنة، حيث يحتوى القرنفل على مركب يسمى الأوجينول، والذي ثبت أنه يعمل كمضاد للأكسدة الطبيعي ويحارب الجزور الحرة التى تسبب السرطان.

فوائد القرنفل للحماية من الأمراض1. القرنفل قد يحمي من السرطان

تظهر بعض الأبحاث أن المركبات الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في الحماية من السرطان، ففى إحدى الدراسات وجد أن القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وتعزيز موت الخلايا في الخلايا السرطانية، حيث أظهرت أن الكميات المركزة من زيت القرنفل تسببت في موت الخلايا في 80٪ من خلايا سرطان المريء.

كما ثبت أن الأوجينول الموجود في القرنفل له خصائص مضادة للسرطان، حيث يعزز موت الخلية بشكل فعال في خلايا سرطان عنق الرحم، وومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار استخدمت كميات مركزة جدًا من خلاصة القرنفل وزيت القرنفل والأوجينول.

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2. القرنفل يقتل البكتيريا

ثبت أن للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات، ما يعنى أنها يمكن أن تساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، فقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن زيت القرنفل الأساسي كان فعالًا في القضاء على ثلاثة أنواع شائعة من البكتيريا، بما في ذلك E. coli ، وهي سلالة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التشنجات والإسهال والتعب وحتى الموت، كما يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في القرنفل على تعزيز صحة الفم.

3. تحسين صحة الكبد

تشير الدراسات إلى أن المركبات المفيدة في القرنفل يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الكبد، فقد يكون مركب الأوجينول مفيدًا بشكل خاص للكبد، حيث يحسن من وظائفه ويقلل الالتهاب ويقلل من الإجهاد التأكسدي

أظهرت دراسة أخرى أن الأوجينول الموجود في القرنفل ساعد في عكس علامات تليف أو تندب الكبد، كما وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن تناول مكملات الأوجينول لمدة أسبوع واحد قلل من مستويات أنزيم بالكبد يشارك في إزالة السموم وغالبًا ما يكون علامة على مرض الكبد.

4. تنظيم نسبة السكر في الدم

أظهرت الأبحاث أن المركبات الموجودة في القرنفل قد تساعد في إبقاء نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، حيث ثبت أن مستخلص القرنفل ساعد في زيادة السكر في الدم لدى الفئران المصابة بالسكري.

5. تعزيز صحة العظام

تظهر الدراسات على الحيوانات أن القرنفل قد يساعد في زيادة كثافة المعادن في العظام، فقد تبين أن بعض المركبات في القرنفل تساعد في الحفاظ على كتلة العظام في الدراسات على الحيوانات، بفضل وجود معدن المنجنيز وهو معدن يشارك في تكوين العظام وهو مهم بشكل كبير لصحة العظام.