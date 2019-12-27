شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الفشل الكلوى أبرزها تشنجات العضلات وألم البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفشل الكلوي هى حالة مرضية خطيرة تحدث عندما تتوقف الكلى عند أداء عملها فى تخليص الجسم من السموم، ويحدث الفشل الكلوى نتيجة لمشاكل صحية أخرى تسببت في ضرر دائم للكليتين شيئًا فشيئًا، مع مرور الوقت، عندما تتلف الكلى فقد لا تعمل جيدًا كما ينبغي، إذا استمر التلف الذي لحق بها في التفاقم وأصبحت الكلى أقل قدرة على أداء وظيفتها، فإن المريض فى هذه الحالة يعانى من مرض مزمن في الكلى، والفشل الكلوي هو المرحلة الأخيرة الأكثر حدة من مرض الكلى المزمن.

ووفقًا لموقع kidneyfund مرض السكرى هو السبب الأكثر شيوعًا للفشل الكلوى، ارتفاع ضغط الدم هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا للفشل الكلوى تشمل المشاكل الأخرى التي يمكن أن تسبب الفشل الكلوي:

أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض الذئبة، الأمراض الوراثية مثل مرض الكلى المتعدد الكيسات،مشاكل المسالك البولية.

في بعض الأحيان يمكن أن تتوقف الكليتان عن العمل فجأة (خلال يومين) ويسمى هذا النوع من الفشل الكلوي إصابة الكلية الحادة أو الفشل الكلوي الحاد.

الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد تشمل:

نوبة قلبية، لا يكفي تدفق الدم إلى الكليتين، مشاكل المسالك البولية

هذا النوع من الفشل الكلوي ليس دائمًا قد تعود الكلى إلى الحالة الطبيعية أو شبه طبيعية مع العلاج، وإذا لم يكن لدى المريض مشاكل صحية خطيرة أخرى.

Advertisements

وجود إحدى المشاكل الصحية التي يمكن أن تؤدى إلى الفشل الكلوى لا يعني أنه سيكون لدى المريض بالتأكيد الفشل الكلوي، إن العيش بأسلوب حياة صحي والعمل على السيطرة على هذه المشاكل الصحية يمكن أن يساعد الكلى على العمل لأطول فترة ممكنة.

أعراض الفشل الكلوي

قد يتلاحظ واحد أو أكثر من الأعراض التالية في حالة الإصابة بالفشل الكلوى

تشنجات العضلات، قيء وغثيان، عدم الشعور بالجوع، تورم في القدمين والكاحلين، الكثير من البول أو القليل من البول، مشكلة في التقاط النفس، مشكلة في النوم.

اعراض الفشل الكلوي الحاد

آلام البطن، ألم في الظهر، إسهال، حمى، نزيف في الأنف، طفح جلدي، قيء.