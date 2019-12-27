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لأول مرة في تاريخها.. السعودية تحتفل برأس السنة
الجمعة 27 ديسمبر 2019
تستعد المملكة العربية السعودية، لأول مرة في تاريخها، للاحتفال برأس السنة الميلادية 2020.
ونشر حساب "كاليندر السعودية" الخاص بالفعاليات الفنية في السعودية على "تويتر" تصميماً للإعلان عن يوم الاحتفال وأهم الفعاليات التي ستقام فيه.
وتقام الاحتفالات في "مدينة ملهم" الواقعة شمال العاصمة الرياض في 31 ديسمبر/كانون الأول من 6 مساء حتى الواحدة صباحاً.
ويتضمن برنامج الاحتفالات الكثير من العروض المميزة والألعاب النارية، والعد التنازلي للعام الجديد، ومنصة للموسيقى إلى جانب الكثير من الفعاليات.
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