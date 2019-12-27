اسباب الالتهاب الرئوى استنشاق طعام أو شراب يدخل لمجرى التنفس بالخطأ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي من الأمراض الخطيرة التى تزيد فرص الإصابة بها خلال موسم الشتاء ويحدث نتيجة لعدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد مما يؤدى إلى الاصابة بالسعال الشديد المصحوب بالبلغم أو الصديد بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة، وصعوبة في التنفس. يمكن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك البكتيريا، والفيروسات والفطريات، أن تسبب الالتهاب الرئوي وتزيد من مخاطره.

تختلف درجة خطورة الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى درجة شديدة الخطورة قد تهدد الحياة وهناك فئات معرضة لزيادة مضاعفات الاصابة بالالتهاب الرئوى وتكون النوبات حاده للغاية وهم الرضع والأطفال الصغار، وكبار السن من 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.

اعراض الاصابة بالالتهاب الرئوى

ألم فى الصدر عند التنفس أو السعال، الاغماء، السعال المصحوب بالبلغم، الإرهاق، الحمى، والتعرق ، غثيان، قيء، اسهال، ضيق النفس

أسباب الاصابة بالالتهاب الرئوى

هناك العديد من الأسباب وراء الاصابة بالالتهاب الرئوى، تعتبر البكتيريا والفيروسات في الهواء الذي يتم تنفسه الأكثر شيوعًا وراء الاصابه بهذا المرض، وفى حاله تغلب هذه الجراثيم على الجهاز المناعى تحدث الاصابة بالمرض.

يعتبر الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع النوع الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي وتحدث الاصابة به نتيجة بكتيريا وهى السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي الجرثومي، قد يحدث هذا النوع من الالتهاب الرئوي من تلقاء نفسه أو بعد الإصابة بزكام أو انفلونزا، وقد يؤثر على جزء واحد من الرئة، وهي حالة تسمى الالتهاب الرئوي الفصي.

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الفطريات

يعتبر هذا النوع من الالتهاب الرئوي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة أو ضعف في أجهزة المناعة، وقد تتواجد الفطريات المسببة للالتهاب الرئوى في التربة أو فضلات الطيور.

الفيروسات

يمكن لبعض الفيروسات التي تسبب الزكام والأنفلونزا أن تؤدي إلى التهاب رئوي، تعتبر الفيروسات السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وعادة ما يكون الالتهاب الرئوي الفيروسي خفيف، ولكنه قد يصبح في بعض الحالات حالة خطيرة.

الالتهاب الرئوي الشفطي

يحدث الالتهاب الرئوي الشفطي عند استنشاق الطعام أو الشراب أو القيء أو اللعاب في الرئتين، ويكون الشفطي أكثر احتمالاً إذا قاطع شيء ما البلعوم مثل إصابات الدماغ أو مشكلة في البلع .