شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لنظام غذائى صحى لمرضى السكر فى أعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتباع نظام غذائي متوازن مهم جدا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية.

وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد تتعدد أشكال وأنواع الأطعمة بداية من الأطباق الرئيسية وحتى الحلويات، ولكن إذا كنت تعاني من مرض السكري فقد يكون هذا وقتًا مؤلمًا لك، ولكن كيف تقاوم إغراء الدخول في كل هذه الأشياء الجيدة؟

ووفقا لتقرير موقع " Diabeteseducator " فأن مفتاح التعامل مع هذا الموسم هو تعليم نفسك كيفية السيطرة والاعتدال فى تناول الطعام، وما عليك سوى اتباع إرشادات النظام الغذائى لمرض السكري .

نصائح لمرضى السكر فى الأعياد

إليك دليل مفيد للأكل الصحي الذى يمكن أن يساعد مرضى السكري على قضاء عطلة ممتعة، هذه النصائح ستوفر لك قضاء وقت العيد بأمان:

لا تتضور جوعًا أبدًا

إذا كنت تخطط لتخطي وجبة الإفطار فقط حتى تتمكن من توفير بعض السعرات الحرارية للغداء أو العشاء المريح، فكر مرة أخرى، فسوف يتسبب الجوع في تقليل إنتاج الأنسولين في جسمك، مما يؤدي بدوره إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق، وكل هذه العوامل سوف تؤثر بشدة على مستويات السكر في الدم.

اختيار الأطباق الأصغر لمراقبة طعامك

اختر دائما أقل الأطباق حجما لمحاولة مراقبة كميات الطعام، وبالتالى تقليل استهلاك السعرات الحرارية، كما أنها مفيدة أيضا فى منع ارتفاع مستويات السكر في الدم.

Advertisements

الاعتماد على الخضراوات الكثيرة فى طبقك

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فخطِّط صحنك بذكاء للأكل بصحة جيدة، يوصي خبراء التغذية بأن تملأ نصف طبقك مع الخضار مثل القرنبيط والفاصوليا الخضراء والجزر، والربع بالكربوهيدرات (النشويات) مثل البطاطا الحلوة والكينوا الأرز أو البطاطا المهروسة، والربع الباقى من اللحوم مثل الدجاج أو الديك الرومي دون الجلد.، مع أخذ أقل قدر ممكن من المرق ، إذا لم تتمكن من تجنبه تمامًا.

الابتعاد عن الكحول لأنه عدوك الأول

قد لا يمنحك الكحول مضاعفات مروعة فحسب، بل إنه يزيد من مستويات السكر في الدم ويتداخل مع فعالية الدواء أيضًا، إذا كان يجب عليك شرب الكحول ، فاختر مشروبًا نبيذًا (أو حتى ماء فوارًا) لأنه يسبب أضرارًا أقل من المشروبات المختلطة.

يمكنك تناول الحلوى الخالية من السكر

تعد الحلوى العدو الأول لمريض السكر التي لا ينبغي عليه تناولها والابتعاد عنه، ولكن إذا كنت لا تستطيع أن تقاومها، حاول اعداد حلوى خالية من السكر.