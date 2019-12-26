شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة محيط «الخصر» مع التقدم في العمر.. الأسباب والعلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني البعض من مشكلة تراكم الدهون حول الخصر مع التقدم في العمر، ومع بلوغ الـ 50 يزداد محيط الخصر عدة سنتيمترات، حتى لو لم ينعكس ذلك على الوزن.

وبحسب الخبراء فإن الأسباب لا تتعلق بما تأكله، وإنما بالتغيرات التي تحدث للهرمونات ولكثافة العضلات.

فالرجال يزداد وزنه بمعدل 3.4 بالمائة كل 10 سنوات بين سن 22 و45، بينما يزداد وزن المرأة بمعدل 5 بالمائة كل 10 سنوات خلال الحقبة العمرية نفسها.

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ومع بلوغ الخمسين حتى لو ظل الوزن ثابتاً يزداد حجم البطن لهذه الأسباب:

* تقل الأنشطة البدنية والحركة مع العمر، وينعكس ذلك على معدل حرق الدهون الذي يقل بطبيعة الحال.

* عندما تقل كثافة العضلات يقل معدل السعرات الحرارية التي تحرقها عند الحركة والنشاط، وتتحول بعض العضلات الخاملة والتي تقع غالباً حول البطن إلى دهون.

* السبب الثالث هو التغيرات الهرمونية لدى الجنسين. فخلال سنوات خصوبة المرأة يدفع هرمون الاستروجين الدهون نحو التراكم حول الورك والفخذ لحماية الحمل، وعندما يقل الاستروجين تتراكم الدهون أكثر حول البطن. وبالنسبة للرجل عندما يقل هرمون التوستيسترون بعد الـ 50 يزداد تراكم الدهون حول البطن.

وللتغلب على مشكلة تراكم الدهون حول البطن عليك ممارسة تمارين تقوية العضلات، وألا يقتصر ذلك على تمارين البطن والظهر فقط، وإنما تمارين التقوية لجميع عضلات الجسم للحفاظ على القوام، وتقليل أثر التغيرات الهرمونية.