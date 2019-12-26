شكرا لقرائتكم خبر عن زيت اللب الأبيض أحدث صيحة فى علاج حب الشباب.. اعرف ازاى تستخدمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت بذور اللب الأبيض هو زيت له خصائص مضادة للأكسدة ومضاد للميكروبات ومضاد للالتهابات، وعلى الرغم من أن له فوائد صحية متعددة، إلا أن زيت بذور اللب الأبيض لم تتم دراسته على نطاق واسع وهو يكتسب اللون الأخضر الداكن أو الكهرماني، وله رائحة جيدة ومستمد من بذور القرع المقشرة وغالبًا ما تكون عن طريق العصر على البارد.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يحتوي الزيت على العديد من العناصر الغذائية التى توفر فوائد للصحة وللجلد. وتشمل هذه:

حمض اللينوليك (حمض أوميجا 6 الدهني)

حمض اللينولينيك (حمض أوميجا 3 الدهني)

توكوفيرول (فيتامين هـ)

ستيرول

فيتامين سي

الكاروتينات (مضادات الأكسدة)

زنك

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المغنيسيوم

بوتاسيوم

يمكن استخدام زيت بذور اللب الأبيض لإعداد الطعام وموضعيًا للعناية بالبشرة، كما أنه متوفر كمكمل غذائي وكمكون في فيتامينات العناية بالبشرة.

هل يمكن استخدام زيت بذور اللب الأبيض لعلاج حب الشباب؟

يمكن استخدام زيت بذور اللب الأبيض كعلاج موضعي للبقعة للحد من الالتهابات المرتبطة بحب الشباب.

وأظهرت إحدى الدراسات الصغيرة اختلافًا كبيرًا في كمية وشدة البثور والرؤوس السوداء بين المشاركين الذين استخدموا زيت بذور اللب الأبيض على بشرتهم على مدار شهر إلى ثلاثة أشهر.

وبعض الأمراض الجلدية يتم علاجها باستخدام زيت بذور اللب الأبيض مثل حب الشباب، ويعتبر زيت بذور اللب الأبيض زيتًا جيدًا لاستخدامه في البشرة المعرضة لحب الشباب.

ويقول الدكتور أنتوني يون ، جراح التجميل وخبير مكافحة الشيخوخة ، إن زيت اللب الأبيض يحتوي على عدد كبير من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يمكن أن تهدئ الالتهابات والبشرة المعرضة لحب الشباب.

البعض الآخر أقل حماساً، لكنهم واثقون من أن زيت بذور اللب الأبيض لن ينتج أي آثار ضارة على الجلد.

ووفقًا لطبيب الأمراض الجلدية " زيت اللب الأبيض يساعد في تقليل الاحمرار أو الالتهاب الناجم عن حب الشباب ، مما يجعله يبدو أقل التهابًا.