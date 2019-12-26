شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع الإجهاد النفسى بعد حادث صادم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC عدد من النصائح لمساعدة الأفراد على التغلب على التوتر خاصة بعد التعرض لحدث صادم . ووفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض تعد المشاعر القوية مثل الخوف أو الحزن أو أعراض الاكتئاب الأخرى طبيعية، طالما أنها مؤقتة ولا تتداخل مع الأنشطة اليومية، ولكن إذا استمرت هذه المشاعر لفترة طويلة أو تسببت في مشاكل أخرى، فهذه قصة مختلفة.

في بعض الأحيان قد يكون الضغط جيدًا، يمكن أن يساعد على تطوير المهارات اللازمة لإدارة المواقف التي يحتمل أن تكون مهددة، ومع ذلك ، قد يكون الإجهاد ضارًا عندما يكون طويلًا أو شديدًا لدرجة تجعل الشخص يشعر بالإرهاق وعدم القدرة على التحكم.

التوتر الجسدي أو العاطفي غالبًا ما يكون علامة على التوتر، يمكن أن تكون ردود فعل على موقف يسبب الشعور بالتهديد أو القلق، يمكن أن يرتبط الإجهاد بالأحداث الإيجابية "مثل التخطيط لحفل الزفاف "أو الأحداث السلبية "مثل التعامل مع آثار الكارثة الطبيعية".

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أعراض الإجهاد العصبى

الصدمة، التوتر والتهيج، الخوف والقلق حول المستقبل، صعوبة اتخاذ القرارات،الشعور بالتنميل، فقدان الاهتمام بالأنشطة العادية، فقدان الشهية، الكوابيس والأفكار المتكررة حول الحدث، غضب، الحزن وأعراض الاكتئاب الأخرى، الشعور بالعجز، بكاء، مشاكل النوم، الصداع وآلام الظهر ومشاكل في المعدة، صعوبة في التركيز .

أفضل الطرق لإدارة الإجهاد في الأوقات الصعبة هى الرعاية الذاتية:العثور على الدعم

يجب طلب المشاعدة من شريك أو فرد من العائلة أو صديق أو مستشار أو طبيب أو رجل دين، إن وجود شخص لديه أذن متعاطفة ومسموعة ومشاركة للمشاكل مع الشخص الذى لديه أزمة يمكن أن يخفف العبء.

التواصل الاجتماعى

بعد حدث مرهق ، من السهل أن يعزل الشخص نفسه، قضاء وقت مع الأقارب والأصدقاء، كما يمكن المشاركة فى الأنشطة الترفيهية مع الأطفال أو الأصدقاء.

الاعتناء بالنفس

اتباع نظام غذائي صحي متوازن، ممارسة الرياضة بانتظام، الحصول على الكثير من النوم، الحفاظ على الروتين العادي.