شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح سبب فشل محاولات تطوير لقاح للمكورات العنقودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل بكتيريا المكورات العنقودية (Staph)، السبب الرئيسي للإصابة بالتهابات الجلد الخطيرة، وهي الأكثر خوفًا من السلالات المقاومة للعقاقير التي أصبحت تشكل تهديداً خطيرًا على الصحة العامة، بعدما فشلت محاولات تطوير لقاح ضد المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) في التغلب على انتشار الجراثيم الفائقة وقدرتها على التكيف مع المضادات الحيوية.

الآن، قد تساعد دراسة من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس في تفسير سبب فشل المحاولات السابقة لتطوير لقاح المكورات العنقودية، مع اقتراح نهج جديد لتصميم اللقاح، حيث يركز هذا النهج على تنشيط مجموعة غير مستغلة من الخلايا المناعية، وكذلك التطعيم ضد المكورات العنقودية في الرحم أو خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة.

ووفقا للبحث الذى نشر فى مجلة " the Journal of Clinical Investigation"، وأجرى على الفئران، أن الخلايا التائية (وهي أحد الأنواع الرئيسية للخلايا المناعية الخاصة بالجسم )، تلعب دوراً حاسماً في الوقاية من بكتيريا المكورات العنقودية، ولكن تعتمد معظم اللقاحات فقط على تحفيز النوع الرئيسي الآخر من الخلايا المناعية، وهي خلايا B ، التي تنتج أجسامًا مضادة لمهاجمة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض مثل البكتيريا.

تبقى المكورات العنقودية شديدة العدوى وتزدهر على بشرة الإنسان ويمكن أن تنتشر عن طريق ملامسة الجلد أو التعرض له عبر الأسطح الملوثة، وبشكل عام ، تعيش البكتيريا على نحو ضار وغير مرئي في حوالي ثلث السكان، وفى مكان إقامتها على الجلد ، يمكن أن تسبب البكتيريا قرحة حمراء مليئة بالصديد من أي وقت مضى الثابتة ، فإن القنبلة الخارقة ستنشر التهابات متكررة في حوالي نصف ضحاياه.

Advertisements

يمكن لسلالات المكورات العنقودية أن تدخل مجرى الدم أو العظام أو الأعضاء وتؤدي إلى التهاب رئوي وتلف شديد في الأعضاء، ومضاعفات خطيرة أخرى تتسبب في مئات الآلاف من الأشخاص كل عام.

وأوضحت الدراسة أن التركيز في مجال اللقاح ضد المكورات العنقودية الذهبية خلال الـ 20 عامًا الماضية كان على توليد استجابات للأجسام المضادة، وليس على استجابات محددة على الخلايا التائية.

ووجد الباحثون أن الخلايا المناعية لا تحمي الفئران التي كانت بها عدوى طفيفة للمكورات العنقودية على جلدها، ومع ذلك ، فإن الفئران التي تعرضت لعدوى المكورات العنقودية المهددة للحياة في مجرى الدم طورت الحماية، بسبب استجابة قوية لخلايا T التائية المستهدفة للمكورات العنقودية في مجرى الدم"، وعلى النقيض من ذلك، تضاءلت الخلايا التائية في الالتهابات الجلدية نتيجة للتسمم، نظرًا لأن الإصابة بالجلد شائعة جدًا ، حيث نعتقد أن المكورات العنقودية المُستعملة تستخدم توكسين ألفا لمنع الجسم من تنشيط استجابة الخلايا التائية التي توفر الحماية ضد البكتيريا. "

ركزت جهود تطوير اللقاح السابقة على البالغين، ومع ذلك، قد يكون من المحتمل أن ينجح اللقاح إذا ما أُعطى قبل أن يصاب الأطفال بالبكتيريا العنقودية، لذلك ، يجب أن يحدث التحصين قبل التعرض الأولي للمكورات العنقودية ، لمنع التسمم وتوليد استجابة قوية للخلايا التائية.