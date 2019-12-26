إنفوجراف.. "3 تمرات يوميا" فوائد مذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر التمر من أكثر الأغذية التي تعود على الصحة بفوائد كبيرة لاحتوائه على العديد من المركبات والعناصر الغذائية المهمّة التي تُكسب الجسم بكل ما يحتاج إليه.
كما أن له تأثيرات مذهلة يمنحها للجسد، فتناول 3 حبات يوميا له مفعول السحر على صحة الإنسان، منها مساعدته في إنقاص الوزن بشرط ألا يتناول كثيرا منه.
الإنفوجراف التالي يستعرض فوائد تناول التمر يوميا على صحة الإنسان الجسدية والنفسية:
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