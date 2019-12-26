إنفوجراف.. 5 عادات تسبب تراكم الدهون في البطن‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادات خاطئة كثيرة تقف وراء تراكم الدهون في منطقة البطن، بعضها يتعلق بطرق تناول الطعام أو المشروبات، وأخرى لها علاقة بعادات ما بعد الأكل.
واستعرضت الرابطة الألمانية للتغذية 5 عادات خاطئة تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، وبالتالي تفاقم مشكلة "الكرش"، من بينها قلة النوم، وتناول المشروبات المحلاة، والأطعمة قليلة الدسم وكذلك الجلوس طويلا.
الإنفوجراف التالي يوضح 5 عادات خاطئة تسبب تراكم الدهون في البطن:
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