شكرا لقرائتكم خبر عن الوخز بالإبر يساعد مرضى السرطان فى السيطرة على الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون من جامعة جامعة قوانغتشو أن استخدام الوخز بالإبر أو العلاج بالابر يرتبط مع انخفاض آلام السرطان وانخفاض استخدام المسكنات، وهو علاج قديم للغاية يستخدم فى الصين، وهو معروف بقدرته على تخفيف الألم فى جميع مناطق الجسم، بما فى ذلك المناطق الداخلية، وسيتم توجيه تدفق الدم والطاقة إلى المنطقة الداخلية التى تشعر بالألم .

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجرى "ييهان هي"، دكتوراه ، من المستشفى الثاني التابع لجامعة قوانغتشو للطب الصينى، وزملاؤه مراجعة منهجية لتحديد التجارب السريرية العشوائية التي قارنت بين الوخز بالإبر والعلاج المسكن ، أو الرعاية المعتادة لإدارة ألم السرطان.

وأظهرت التجارب أن الوخز بالإبر يرتبط بشكل حقيقي بتقليل شدة الألم مقارنة مع العلاج المسكن، وانخفضت المنتجات الأفيونية.

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وتشير هذه النتيجة إلى أن هناك حاجة لتجارب أكثر صرامة لتحديد ارتباط الوخز بالإبر مع أنواع محددة من آلام السرطان ولإدماج مثل هذه الأدلة في الرعاية السريرية لتقليل استخدام المواد الأفيونية.

وقد يساعد الوخز بالإبر - أحد أنواع العلاج الصيني القديم - على فقدان الوزن، فيمكن أن يساعد الوخز بالإبر في التخلص من عدد من الكيلوجرمات، بسبب التحفيز المستمر لخمس نقاط فى الجسم قد تساعد على تقليل الدهون فى البطن، وفقا لدراسة نشرت مؤخراً في المجلة الطبية البريطانية BMJ.

والغرض الرئيسي من الوخز بالإبر هو شفاء قنوات الطاقة في الجسم، حيث يعتقد الصينيون أنه عندما يتم حظر هذه القنوات سوف تتراكم السموم التي يمكن أن تؤثر على الجسم والعقل، ولكن الآلية الدقيقة التي يعمل بها الوخز بالإبر غير معروفة، لكن إدخال إبر الوخز يؤدي إلى إطلاق الإندورفين الذى له تأثير مهدئ ومريح يجعل من السهل التعامل مع الإجهاد والإحباط والقلق.