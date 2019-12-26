شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الرئة الأمريكية تقدم نصائح لحماية صحة الرئتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت جمعية الرئة الأمريكية عن مجموعة من النصائح المهمة التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بأمراض الرئة، فعلى الرغم من أن الجسم يمتلك نظام مناعة طبيعى يحمى صحة الرئتين للحفاظ عليها من الجراثيم والأتربة، إلا أن هذه النصائح تحمى الرئتين من الأمراض والعدوى، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لجمعية الرئة الأمريكية American lung association.



حماية صحة الرئة

نصائح لحماية صحة الرئتينلا تدخن

يعد تدخين السجائر هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والذي يتضمن التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.

دخان السجائر يمكن أن يضيق الممرات الهوائية ويجعل التنفس أكثر صعوبة ويسبب التهاب مزمن، أو تورم في الرئة، مما قد يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن.

بمرور الوقت ، يدمر دخان السجائر أنسجة الرئة وقد يؤدي إلى تغيرات تتحول إلى سرطان، وإذا كنت تدخن ، فلم يفوت الأوان للاستفادة من الإقلاع عن التدخين.



الاقلاع عن التدخين

تجنب التعرض للملوثات الداخلية التي يمكن أن تلحق الضرر برئتيك

يمكن أن يسبب التدخين السلبي والمواد الكيميائية في المنزل ومكان العمل إلى تفاقم مرض الرئة، اجعل منزلك وسيارتك خالية من التدخين، تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في أيام الجو السيئة.

تقليل التعرض لتلوث الهواء الطلق

قد تختلف جودة الهواء الخارجي من يوم لآخر وأحيانًا يكون التنفس غير صحي، ومعرفة كيفية تأثير تلوث الهواء الخارجي على صحتك والاستراتيجيات المفيدة لتقليل التعرض لفترات طويلة يمكن أن تساعد في الحفاظ عليك أنت وعائلتك بشكل جيد، حيث يمكن لتغير المناخ والكوارث الطبيعية أن تؤثر بشكل مباشر على صحة الرئة.

منع العدوى

يمكن أن تصبح الإصابة بالبرد أو عدوى الجهاز التنفسي في بعض الأحيان خطيرة للغاية، وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك:

-اغسل يديك بالماء والصابون.

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-تجنب التجمعات خلال موسم البرد والانفلونزا.

-النظافة الجيدة للفم يمكن أن تحميك من الجراثيم الموجودة في فمك مما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات.

-قم بتنظيف أسنانك مرتين يوميًا على الأقل وراجع طبيب الأسنان على الأقل كل ستة أشهر.

-الحصول على تطعيم كل عام ضد الانفلونزا وتحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان لقاح الالتهاب الرئوي مناسب لك أم لا.



صحة الرئة

الحصول على فحوصات طبية منتظمة

تساعد الفحوصات المنتظمة على منع الأمراض، حتى عندما تشعر أنك بحالة جيدة، هذا ينطبق بشكل خاص على أمراض الرئة، والتي لا يتم اكتشافها في بعض الأحيان حتى تصبح خطيرة.

ممارسه الرياضة

ممارسة النشاط البدني يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة رئتيك، كما أن ممارسة بعض التمارين الرياضية يساعد فى تقوية رئتيك.