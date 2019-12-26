حتى بعد التقاعد.. العمل يحمي النساء من الاكتئاب

أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد "ماكس بلانك" للبحوث الديموغرافية في ألمانيا، أن العمل يعود بفوائد صحية بدنية على النساء حتى بعد تقاعدهن، مقارنة بغير العاملات.

وعلى مدى 36 عاماً، حلل الباحثون البيانات الصحية لأكثر من 5100 امرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عاما، درسوا خلالها تقدمهن المهني والشخصي والصحة الجسدية والعقلية وعوامل أخرى حتى بلغن 66-80 سنة، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

وتوصلت الدراسة التي نُشرت في مجلة "Demography" العلمية، إلى أن النساء اللاتي عملن لمدة 20 عاماً، تمتعن بصحة نفسية أفضل، إذ كن أقل عرضة للاكتئاب بعد سن التقاعد، وعشن لمدة أطول مقارنة بنظيراتها "ربّات المنازل".

Advertisements

وحصل الباحثون في المعهد الألماني على معلوماتهم من تحليل بيانات الاستبيان الوطني للنساء في الولايات المتحدة.

وقالت جنيفر كابوتو، عالمة الأبحاث في معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية، إن كثيرا من النساء الذين شملتهن الدراسة عملن في قطاعات يهيمن عليها الرجال وفي ظروف ليست الأفضل أو الأكثر إنصافاً، لكن على الرغم من ذلك كانت صحتهن في وقت لاحق أفضل ممن لم يعملن خارج المنزل.

وأضافت: "تدعم النتائج التي توصلنا إليها الاستنتاج القائل إن صحة المرأة تتحسن بالعمل، بغض النظر عن وضعها الاقتصادي، حتى وإن لم تحظى بأفضل التجارب في مكان العمل"، وفقاً لموقع "Eurek Alert" العلمي.

وتابعت: "تمكنا لأول مرة من إظهار علاقة إيجابية طويلة الأجل بين عمل النساء في منتصف العمر وصحتهن في السنوات اللاحقة، حتى بعد سن التقاعد".