ملكة بريطانيا تشيد بتحرّك جيل الشبان لمكافحة تغير المناخ

أكّدت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا في رسالتها بمناسبة عيد الميلاد يوم الأربعاء، أنها انبهرت بحيوية الشبان في جهود التصدي لتدمير البيئة.

وأضافت الملكة، التي يبلغ عمرها حاليا 93 عاما وكانت صبية إبان الحرب العالمية الثانية، "التحديات التي تواجه كثيرين اليوم قد تكون مختلفة عن تلك التي واجهها جيلي. لكنني انبهرت بكيفية تحلي الأجيال الجديدة بشعور الإحساس بالمسؤولية تجاه قضايا مثل حماية البيئة وتغير المناخ".

وقد ألهمت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ ريتا تونبري (16 عاما) ملايين الشبان للمطالبة بإجراءات أسرع في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.واختارت مجلة تايم الأمريكية تونبري، التي تحول تظاهرها بمفردها خارج البرلمان السويدي لحركة عالمية، شخصية عام 2019.

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