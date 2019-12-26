شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل المهبل بعد الولادة.. تفاصيل توضحها الصحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة السعودية عن إجراء تجميل المهبل بعد الولادة، أو حال التعرض للتوسع الشديد فيه، كما أن بعض النساء يجرين عملية تجميل المهبل لأسباب جمالية، وأيضا نفسية، كما يخضعن بعضهن لتجميل المهبل نتيجة للحد من الشعور بألم أثناء الجماع.



عمليات تجميل المهبل

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن هناك بعض المضاعفات لجراحة تجميل المهبل، ومنها تلف الأعصاب وفقدان الإحساس، وعدم تماثل الشفرتين، وتغير اللون بشكل دائم، وموت الأنسجة على طول الجرح، وزيادة فرص الإصابة بجلطات الدم، وعسر الجماع، التغيير فى الإثارة الجنسية، ومشاكل فى المسالك البولية، بما فى ذلك سلس البول.

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الخضوع لتجميل المهبل

لكن التجميل المهبلى بالليزر هو علاج فعال وآمن فى علاج الحالات المهبلية والبولية لانقطاع الطمث، وزيادة الوظيفة الجنسية، حيث يعمل الليزر دون ألم على أنسجة المهبل الداخلية، فهو يعيد توازن مكونات الغشاء المخاطى المهبلى والهيكل البولى التناسلى لكن قد لا تستفيد بعض النساء منه عند إصابتهن بتراخٍ كبير؛ حيث قد تكون العملية الجراحية حلاً أفضل.

كما أشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن عمليات تجميل المهبل منها رفع هبوط المهبل، وهذا الأمر تتعرض له بعض النساء حال الشعور بألم أسفل الظهر ووجود كتلة فى المهبل، وأيضا بطء فى إخراج البول، والشعور بعدم إفراغ المثانة وكثرة التبول تعد هذه علامات هبوط المهبل التى تلجأ بسببها بعض النساء بضرورة إجراء عملية تجمليه فى المهبل.

وهناك نوع آخر من العمليات التى تلجأ النساء بسبها للخضوع لعمليات تجميل المهبل، ومنها ارتخاء المهبل، الذى له العديد من الأسباب وأبرزها الحمل والولادة الطبيعية، التى تسبب ارتخاء فى عضلة المهبل، وهنا تلجأ بعض النساء للخضوع للعملية التجميلية الخاصة بإعادة تكوين وشد عضلات المهبل بشكل طبيعى.