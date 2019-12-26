في غضون ساعاتٍ قليلة.. عصائر ستخلّصكِ من انتفاخ البطن

الخميس 26 ديسمبر 2019

إذا كان بطنكِ المنتفخ هو الأمر الوحيد الذي يمنعكِ من ارتداء ذلك الفستان الضيّق، فنحن هنا لمساعدتكِ.



لن نقول لكِ أنّ ممارسة التمارين الرياضيّة هي الحلّ الوحيد خصوصاً أنّها لن تفيدكِ في اللحظة الأخيرة، بل نقدّم لكِ 3 عصائر ستحارب الانتفاخ بوقتٍ سريع وبغضون ساعاتٍ قليلة! عندما تشعرين بالانتفاخ قبل حفلٍ أو مناسبة ما، قومي بتحضير إحدى الوصفات التالية، ونضمن لكِ نتيجة مرضية وسحريّة.

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عصير الكرفس: قومي بتقطيع باقتين من الكرفس، حبّة من الخيار، وحبّتين من التفّاح ثمّ قشّري حبّة ليمون واحدة. قومي بعصر كلّ هذه المكوّنات معاً وتناولي المشروب فوراً.

عصير الأناناس والسبانخ: قد تبدو لكِ هذه الوصفة غريبة ولكن مفعولها مضمون وستخلّصكِ من انتفاخ البطن بوقتٍ قياسي. قومي بمزج المكوّنات التاليّة: نصف كوب من الماء جوز الهند، كوب ونسف من الأناناس المقّطع، نصف كوب من الزنجبيل المقشّر، كوب صغير من السبانخ وملعقة من الكركم. تناولي هذا الشراب قبل ساعاتٍ من أيّ مناسبة وستلاحظين أنّ بطنكِ المنتفخ سيختفي.

عصير الخيار والكرنب: تحتاجين إلى حبّة من الخيار، كوب من الكرنب، باقتين صغيرتين من الكرفس، حبّة تفّاح ونصف حبّة ليمون. إعصري كلّ هذه المكوّنات وتناولي الشراب كي تتخلّصي من الانتفاخ.