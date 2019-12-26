كيف يمكنك توقف النزيف في 15 ثانية فقط ؟

الخميس 26 ديسمبر 2019

أتعلمون أن مسحوق البابريكا يمكنه أن يوقف النزيف في 15 ثانية ؟



أحياناً نجد صعوبة كبيرة في إيقاف نزيف تسبب به جرح أو خدش بواسطة الضغط على الجرح فقط. لكن إليكم وصفة طبيعية فعالة جداً لها مفعول السحر في إيقاف النزيف بسرعة.

برهنت دراسات متنوعة أنه يمكن إيقاف النزيف في أقل من 15 ثانية بواسطة بودرة الصلصال. وإذا لم يكن الصلصال متوفراً بين يديكم، يكفي أن تستخدموا مسحوق البابريكا، لكن انتبهوا ! يجب أن لا يكون ساخناً.

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أوقفوا النزيف بسرعة...

هذه الطريقة مشهورة بفعاليتها الكبيرة في معالجة الجروح العميقة ونزيف الأنف... لأنها توقف النزيف في بضع ثوانٍ.

كل ما عليكم فعله هو وضع مسحوق البابريكا على المنطقة المصابة والانتظار 10 إلى 15 ثانية حتى يتوقف النزيف. استعملوا هذه الوصفة على النزيف وعلى الخدوش والإصابات. ستحصلون على نفس النتائج إذا استخدمتم بودرة الصلصال. إذا كان الجرح عميقاً أو إذا كان النزيف داخلياً، كل ما عليكم فعله هو وضع ملعقة كبيرة من مسحوق البابريكا الأحمر في الماء الدافئ وشرب المزيج.

بالإضافة إلى قدرة البابريكا على لأم الجروح، فهي تحتوي أيضاً على الفيتامينين A وC وكاروتينويدات ومضادات أكسدة.