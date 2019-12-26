ما هي الفوائد الخفية لورق الغار؟

الخميس 26 ديسمبر 2019

أظهرت دراسات علميّة عدّة أنّ لورق الغار فوائد كثيرة منها علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وعلاج البرد والانفلونزا.



ويُعالج شاي ورق الغار في التخلّص من الانتفاخ، حرقة المعدة، الحموضة، الإمساك ويُنظّم حركة الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، يُخفّض مستوى سكر الدمّ ويُساعد الجسم على إنتاج الأنسولين إذا شربته يومياً لمدّة شهر.

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ويقضي شاي ورق الغار على الكوليسترول الضارّ ويُخلص الجسم من الدهون الثلاثية ويُعالج البرد والانفلونزا والسعال الشديد إذ إنه يُعتبر مصدر غني للفيتامين C.

إنّ ورق الغار غنيّ بأحماض الكافيك، كيرسيتين والإيجونول مادة بارثينوليدي وهي تمنع كلّها تكوّن الخلايا السرطانيّة في الجسم. وبعيداً عن الفوائد الصحيّة، يُساعد على الاسترخاء ويقضي على الأرق والقلق.