شكرا لقرائتكم كندا تحظر تسويق منتجات التدخين الإلكتروني التي تستهدف الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزيرة الصحة الكندية الخميس عن فرض حظر على الإعلانات عن منتجات التدخين الإلكتروني التي تستهدف الشباب.
ولن يسمح بتسويق المنتجات إلا في المتاجر المتخصصة والمواقع التي يمكن للبالغين فقط الوصول إليها، ومنعت الإعلانات في أماكن أخرى بما فيها المتاجر واللوحات الإعلانية.
واقترحت أوتاوا أيضا وضع تحذيرات صحية إلزامية على عبوات منتجات التدخين الإلكتروني والحد من نسبة النيكوتين الموجود فيها.
وقالت وزيرة الصحة باتي هاجدو "تظهر أحدث الإحصاءات أن عدد تلاميذ المدارس الثانوية الذين يستخدمون منتجات التدخين الإلكتروني قد تضاعف، وهو أمر مثير للقلق".
ووفقا لمسح حكومي، تضاعفت معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين التلاميذ بين العامين 2018 و2019 مقارنة بالعامين السابقين.
وستدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة عقب أزمة صحية كبيرة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني وهو وباء مرض رئوي حاد أودى بحياة أكثر من 50 شخصا وأصاب أكثر من 2500 شخص في الولايات المتحدة.
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