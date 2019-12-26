شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آثار الإجهاد على جسمك وفقاً لأحدث الأبحاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الآثار السلبية للتوتر أو الإجهاد على الجسم، حيث يجعلك تشعر بالقلق والخروج عن نطاق السيطرة، وبمرور الوقت يمكن أن تصبح هذه المشاعر أكثر من مجرد حالة ذهنية، أى بعد بضعة أسابيع فقط من الإجهاد يمكن أن يكون له أثر جسدى، ويزداد هذا التأثير سوءًا مع استمرار فترة الإجهاد لفترة أطول، ما يجعل العلاج الفورى من الإجهاد ضرورة صحية.

وسوف نتعرف فى التقرير التالى عن آثار الإجهاد على الجسم، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Facty”، وتشمل:

1. سلوكيات الادمان

الإجهاد المستمر يمكن أن يؤدى للانخراط فى سلوكيات الإدمان، ويمكن أن تشمل هذه السلوكيات السلوكيات الواضحة ، مثل الشرب أو التدخين للمساعدة في تخفيف مشاعر الضغط.

ويمكن أن تشمل أيضا الإفراط في تناول الطعام حتى إلى حد الاضطرابات مثل الشره المرضى، وهذه السلوكيات التي تسبب الإدمان هي آليات التكيف التي يستخدمها الدماغ لمحاولة استعادة النظام الطبيعي للجسم.

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2. الأرق

يمكن أن يؤدى الإجهاد إلى رغبة الشخص في النوم طوال الوقت ، وأيضاً يمكن أن يسبب عدم القدرة على النوم على الإطلاق.

ويعتبر الأرق هو شكوى شائعة بين الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد، وغالبًا ما يجلسون فى الفراش لساعات كل ليلة غير قادرين على النوم لأن أجسادهم متوترة أو أن الأفكار مستمرة فى عقولهم.

ويحاول بعض الأشخاص علاج هذا الأمر عن طريق الحبوب المنومة أو الأدوية الأخرى، ولكن فى النهاية، من الأفضل بكثير الانخراط فى سلوكيات مهدئة للذات مثل اليوجا أو التأمل أو مجرد التنفس العميق.

3. التغييرات في عادات الأكل

يمكن أن يؤثر الإجهاد على عاداتك الغذائية بطريقتين مختلفتين، وبالنسبة لبعض الناس تختفى الشهية، وعادة ما يكون هذا مصحوبًا بالغثيان أو الإحساس العام بـ "المعدة العصبية".

والآخرين ، رغم ذلك ، ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد عندما يكونون تحت ضغط كبير، ويعتقد الباحثون أن هذا بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم خلال الأوقات العصيبة، وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون له علاقة بالشعور بالراحة والتحكم الذى توفره بعض الأطعمة، خاصة الأطعمة الشهية.