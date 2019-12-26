شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تكشف إصابتك بمرض الزهايمر! والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 الزهايمر مرض عصرى ومنتشر جدا يصيب الكثير مع التقدم في العمر ويسبب النسيان والفقدان المؤقت في الذاكرة مما يؤثر على حياة المريض كثيرا.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى المخ والأعصاب، إن الزهايمر مرض يصيب المخ وله أعراض واضحة منها:- 1- النسيان الذي يعطل ويربك الحياة اليومية. 2- صعوبات في العثور على الكلمات المناسبة للحديث ومسميات الأشياء. Advertisements 3- صعوبة استكمال المهام المعتادة في المنزل أو العمل. 4- اضطرابات النوم والشهية وتغيرات في النظافة الشخصية. 5- تكرار نفس السؤال أكثر من مرة رغم الإجابة عليه. 6- صعوبات في الحسابات النقدية البسيطة. 7- الخلط في الزمان والمكان والأشخاص والأحداث. 8- تغيرات في المزاج والشخصية. 9- وضع الأشياء في أماكن غير أماكنها المعتادة

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