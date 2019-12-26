شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل عصير البصل والعسل للشعر؟ والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 هل جربت هذا العلاج من قبل؟ حان الوقت لتتعرفي عليه؟

المكونات : بصلة عسل سكين خلاط مصفاة إناء ملعقة الاختلاط ملاعق زيت أساسي من اختيارك Advertisements الطريقة : 1- تقشير وتقطيع البصل ويوضع في الخلاط 2- وضع عجينة البصل في مصفاة واضغط عليها لاستخراج العصير باستخدام ملعقة. 3- إضافة 1-2 ملاعق صغيرة من العسل إلى عصير البصل. 4- اختياريا، إضافة بضع قطرات من الزيت العطري مثل زيت اللافندر. تدليك بقع صلعاء أو كامل فروة الرأس مع هذا الخليط. تغطية شعرك مع قبعة الدش ويترك على الأقل لمدة 30 دقيقة. شطف شعرك اتبع هذا العلاج يوميا لبضعة أشهر.

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