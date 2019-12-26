شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي عقاقير طبية يُحذر من تناول «الحلتيت».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر أستاذ علم العقاقير الطبية، الدكتور جابر القحطاني، من تناول الحلتيت بأي شكل من الأشكال؛ لما له من أضرار خطيرة، يلحقها بالجهاز الهضمي.

ونفى “القحطاني” ما يروَّج في وسائل التواصل عن فوائد الحلتيت، وذِكْر قصص دوائية له لا تمت للواقع بأي صلة، وغير صحيحة نهائيًّا، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ موقف من الذين يروِّجون لمنتجات لها أضرار خطيرة.

والحلتيت عبارة عن صمغ يُستخرج من نبات شجرة الكلخ يتميّز بمرارة طعمه.