فيديو معلوماتى.. كيف تنقذ شخصاً مصاباً بارتجاج المخ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاج المخ من الحالات الطبية الخطيرة التى قد تحدث بسبب إصابة فى الرأس. وفى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على كيفية إنقاذ شخص مصاب بارتجاج المخ، وفقاً لموقع "Doctor". ما هو ارتجاج المخ؟ - اضطراب فى وظيفة الخلايا العصبية بالدماغ. - يحدث بعد اصطدام الرأس أثناء السقوط أو الإصابة الرياضية. أعراض ارتجاج المخ تفقد عن هذه الأعراض لبضعة أيام بعد الإصابة - فقدان الوعى - صداع الرأس - الدوار - فقدان الذاكرة - فقدان التوازن - تقلبات مزاجية مفاجئة - الرغبة فى النوم وصعوبة الاستيقاظ - عدم وضوح الرؤية - قىء وغثيان هل الارتجاج خطير؟ Advertisements - ارتجاج الرأس الخفيف ليس خطيرًا وعلاجه الراحة وتجنب الإجهاد. - الارتجاج الشديد يحدث مع عدة أيام من فقدان الوعى وقد يسبب تورم الدماغ أسباب ارتجاج المخ ضربة الرأس تسبب تمزق بالأوعية الدموية أسفل الجمجمة، وهذا يؤدى لنزوح المخ. ماذا تفعل إذا كان هناك شخصا مصاباً بالارتجاج؟ إذا كان المريض يعانى فقط من أعراض خفيفة، فإن الراحة هى العلاج. - يجب الاتصال بالطبيب فى الحالات التالية: - إذا كان فاقدًا للوعى، حتى لو تعافى. - إذا شعر بالنعاس ويصعب التحدث معه. - إذا ساءت حالته بعد التحسن. - إذا تقيأ المريض. - نوبة صرع. - حال فقدان الذاكرة. - فقدان التوازن أو الضعف فى الذراع أو الساق. - السائل المتسرب من الأذنين أو الأنف. - جرح فى وجهه أو رأسه.

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