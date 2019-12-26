شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو المرض الخامس وماهى أعراضه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرض الخامس هو عدوى فيروسية شائعة بين الأطفال في سن المدرسة وهو ناجم عن فيروس البارفو B19 ، الذي ينتشر عن طريق الاتصال المباشر مع السوائل أو المخاط من الأنف أو الفم من شخص مصاب.

ووفقا لموقع " Harvard health" يسبب المرض الخامس طفحًا أحمر ساطع لا يظهر حتى يصبح الشخص المصاب معديًا، عادةً ما يكون المرض الخامس مرضًا خفيفًا ، وقد لا يدرك بعض الأشخاص المصابين أنهم مصابون به.

تحدث تفشي المرض الخامس عادة في أواخر الشتاء وبداية الربيع، عندما تحدث الفاشيات بين تلاميذ المدارس ، فإن 10٪ إلى 60٪ من الأطفال عرضة للإصابة بأعراض. Parvovirus B19

أعراض المرض الخامس

في بعض الأحيان ، لا يسبب المرض الخامس أي أعراض، عندما تحدث الأعراض ، قد تشمل البرد الخفيفة (انسداد الأنف ، سيلان الأنف ، حمى خفيفة) ، آلام الجسم ، الصداع والتعب.

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تمر هذه الأعراض بعد ثلاثة أو أربعة أيام وتليها في الأساس طفح أحمر فاتح وعادة ما يبدأ على الخدين ويتبع طفح الوجه هذا طفح جلدي مسطّح يظهر على الذراعين والساقين والجذع والأرداف.

الطفح الجلدي قد يسبب حكة ، وقد يستمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع قبل أن يتلاشى، حتى بعد مسح الطفح الجلدي ، فقد يظهر من جديد في بعض الأحيان إذا كان الجلد مهيجًا بالفرك أو الحرارة أو البرودة أو ممارسة الرياضة أو التعرض لأشعة الشمس.

قد لا تظهر على المراهقين والبالغين المصابين بالمرض الخامس أي أعراض أو قد يصابون بالطفح الجلدي النموذجي وآلام المفاصل والتورم (غالبًا عند المفاصل والمعصمين والركبتين) أو كليهما.

الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الدم ، مثل فقر الدم المنجلي وفقر الدم الانحلالي ، والذين يعانون من نقص المناعة أو السرطان نادراً ما يصابون بطفح المرض الخامس.