شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعرفى ان طفلك يحتاج لنظارة طبية.. راقبى هذه العلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تؤثر مشاكل الرؤية غير المكتشفة على أداء طفلك داخل الفصل وخارجه، لذلك ، من المهم أن تفهمى مشاكل البصر والعين لدى طفلك حتى تتمكنى من التعرف على العلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يواجه مشكلة في الرؤية وربما يحتاج إلى نظارات، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية وفقاً لموقع Hopkins medicine.

وقال ميجان كولينز، خبير طب العيون في جامعة جونز هوبكنز : "لا يزال النظام البصري لدى الطفل يتطور خلال السنوات السبع إلى الثماني الأولى من الحياة، في بعض الحالات ، قد تكون النظارات ضرورية للمساعدة في التطور البصري الطبيعي."



نظارة طبية

لماذا يرتدي الأطفال النظارات؟

وفقًا لما قاله كولينز، غالبًا ما يرتدي الأطفال نظارات لعدة أسباب ، مثل:

-تحسين الرؤية.

-تقوية الرؤية في عين ضعيفة أو كسولة.

-تحسين وضع عيونهم (عيون متقاطعة أو عيون غير متجانسة).

-توفير الحماية إذا كانت لديهم رؤية ضعيفة في عين واحدة.

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علامات تدل على أن طفلك يحتاج نظارة

فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يواجه مشاكل في الرؤية ويحتاج إلى نظارة:

-حول العين، قد يكون التحديق علامة على أن طفلك يعاني من خطأ إنكساري، مما يؤثر على مدى تركيز العينين على الصورة.

-إمالة الرأس أو تغطية عين واحدة، قد يغطي طفلك عينًا أو يميل رأسه لضبط زاوية الرؤية في محاولة لزيادة الوضوح، قد يكون هذا مؤشراً على أن العينين غير متجانستين أو أن طفلك يعاني من الحول ، المعروف أيضًا باسم العين الكسولة ، والتي تعد واحدة من أكثر اضطرابات العين شيوعًا عند الأطفال.

-الجلوس بالقرب من التلفزيون أو حمل الأجهزة المحمولة بالقرب من العينين أو خفض الرأس أثناء القراءة، كلها علامات محتملة على ضعف الرؤية، الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر لديهم رؤية واضحة من مسافة قريبة ورؤية سيئة من بعيد.

-فرك العيون بشكل مفرط يدل على أن طفلك يعاني من إجهاد العين هذا يمكن أن يكون علامة على العديد من أنواع مشاكل الرؤية وظروفها ، بما في ذلك التهاب الملتحمة التحسسي.

-يشكو من الصداع أو آلام العين، إذا اشتكى طفلك من ألم العين أو الصداع في نهاية اليوم ، فقد يكون يبالغ في إجهاد العينين في محاولة لزيادة التركيز على عدم وضوح الرؤية.

-يواجه صعوبة في التركيز بالمدرسة، نظرًا لأن الأطفال يحتاجون إلى تكييف تركيزهم البصري بسرعة وبدقة من بعيد إلى قريب وعلى عدد من الكائنات المختلفة التي تتراوح من السبورات وأجهزة الكمبيوتر إلى الكتب المدرسية والأجهزة اللوحية، قد تظهر مشاكل في الرؤية على أنها عدم التركيز.