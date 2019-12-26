كيف أجعل أطفالي يحبونني؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 ديسمبر 2019 10:41 صباحاً - الأطفال هم زينة الحياة الدنيا، هم الفرحة والمرح في المنزل، يدخلون البهجة لقلوب من حولهم بأصوات ضحكاتهم وحيوتهم، ولكن هذا لا يعني بأنهم لا يمرون بحالات الغضب والتمرد، وهنا عليك أن تتذكري دائماً بأن حبك لطفلك هو حب غير مشروط، لا يتحدد بسلوكياته وطبيعة شخصيته. فإن كنت تريدين أن تجعلي أطفالك يحبونك مثلما تحبينهم تابعي معنا...

نصائح لجعل أطفالك يحبونك

- استمتعي بالأنشطة التي يقومون بها: قد تشغل بالك الكثير من الأفكار، ولديك العديد من المهام التي عليك القيام بها؛ لذا ليس لديك الوقت الكافي لتلبية حاجة طفلك فوراً. كل ما عليك فعله هو أن تسترخي قليلاً وتجعلي طفلك من أولوياتك، عندما تسترخين وتمنحينه بعض الدقائق التي يطلبها منك فأنت بذلك تكسبين حبه.

- احترمي أطفالك: فالاحترام لا يقتصر على الكبير، عندما تحترمين طفلك فهو بدوره سيحترمك ويحترم الأكبر منه. اصغي له عندما يتحدث وأبدي اهتمامك بما يقول ليصله حبك.

- كوني مرحة: الأطفال يحبون المرح والضحك، وكلما كنت مرحة معهم انجذبوا لك وتوطدت الأواصر بينكم وسيحبون الاقتراب منك دائماً.

- كوني صبورة: لا تدفعي بطفلك ليعجل بكلامه، ولا تتذمري من إطالته بالحديث أو إنجاز مهامه، امنحيه الوقت الذي يحتاجه وكوني صبورة لكسب ثقته.

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- لا تكثري من الملاحظات: بالتأكيد تريدين تربية طفلك تربية جيدة وتسعين دائماً لتعديل بعض السلوكيات لديه، ولكن احرصي على ألا ترمي بملاحظاتك طوال الوقت، فقط وجّهي عندما يحتاج الأمر لتوجيه وتغافلي عن الهفوات البسيطة كي لا ينفر طفلك منك.

- أكثري من الإطراء: الطفل يحب المديح وهذا سيمنحه الثقة بالنفس، مهما كان الإطراء بسيطاً فلا تبخلي به سواء كان إطراء على مظهره، سلوكه أو عمل أنجزه.

- لا تبالغي بمحبتك: نعم، أنت بحاجة لإظهار حبك لطفلك، ولكن ليس لدرجة التكرار بدون توقف كأن تحتضنيه طوال الوقت وتدلليه وتقبليه، طفلك سينزعج من ذلك.

- عامليهم بجدية: عندما يتحدث معك طفلك بجدية فلا تحولي الموضوع إلى سخرية وتهزئي مما يقول أو تستهيني به، بالطبع ليس قصدك ولكن الأطفال حساسون جداً ويحتاجون لأن تعامليهم بالطريقة التي يحتاجونها منك في تلك اللحظة.

- تعاملي كطفلة: انسي أحياناً أنك الأم وكوني طفلة عندما تلعبين معهم.

- لا تنسي الهدايا: من منا لا يحب الهدايا، ليست قيمة الهدية بل بساطتها وتوقيتها، وأجمل الهدايا هي البسيط منها وغير المتوقع. فاجئي طفلك عند عودته من المدرسة في نهاية الأسبوع بشوكولاتة يحبها أو هدية بسيطة لإحرازه علامات دراسية جيدة.