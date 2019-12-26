شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة : النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة، أجراها أطباء هنديون، أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة، وعمر أطول مقارنة بالنساء اللواتى لا يمارسن أى عمل خارج المنزل، وذكر موقع "newequipment" الأمريكى، أن الباحثين حللوا البيانات الصحية لأكثر من 5100 إمرأة عاملة ، تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عامًا، بهدف تقييم تأثير تقدمهن المهنى على صحتهن العقلية والجسدية، حتى بلوغهن سن الشيخوخة.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن النساء اللواتى عملن لمدة 20 عاماً وأكثر خلال سن الرشد أظهرن تدهوراً أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر، مقارنة بالنساء اللواتى لم يعملن أبداً.

وتطابقت النتائج مع نتائج دراسة مشابهة أجريت في ألمانيا، حيث أكدت نتائج دراسة أجريت فى معهد "ماكس بلانك" للبحوث الديموغرافية في ألمانيا، أن النساء العاملات لا يتمتعن بصحة أفضل فحسب، ولكنهن أيضاً أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظائرهن غير العاملات.

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وحللت الدراسة الألمانية تأثير التجارب السلبية فيى العمل على النساء العاملات، حيث تبين بأن هذه التجارب تؤثر سلباً على صحة المرأة البدنية والعقلية مع تقدمهن في العمر، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".

وكانت دراسة أخرى ذكرت أن النساء اللائي يعملن على مدار 45 ساعة أو أكثر في الأسبوع لديهن مخاطر أعلى للإصابة بالنوع الثاني من السكرى مقارنة بالنساء اللائي يسجلن من 35 إلى 40 ساعة أسبوعيًا.

فيما يعتبر العمل من أهم الأشياء التى يحاول الشخص من خلاله إثبات ذاته فى المجتمع، لذلك يحاول بقدر الإمكان أن يجتهد فى عمله، ومن ناحية أخرى، تعتبر وسيلة للحصول على المال لشراء احتياجاته الخاصة، وللعمل فى أى مؤسسة له مميزاته، كما إن العمل من المنزل، له مميزات أخرى، خاصة للنساء، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " sdworx ".