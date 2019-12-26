شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل هناك فرص للعلاج من الوهن العضلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الوهن العضلي يعد من أمراض الخلل المناعي التي تتسبب في ضعف شديد في عضلات الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن طبيعية هذا المرض وفقا لموقع " mayoclinic"، من خلال أسئلة وأجوبة عن تعريف المرض ووسائل العلاج منه.

ما هو مرض الوهن العضلي؟

يعد الإصابة بمرض الوهن العضلي من الأمور التي تزيد من فرص إصابتك وتعرضك لضعف شديد في عضلات الجسم، والأعصاب.



الوهن العضلي

ما أعراض الإصابة بالوهن العضلي؟

من المعروف أن مرض الوهن العضلي من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على عضلات الجسم، ومن ضمن هذه الأعراض الخاصة بهذا المرض منها:

-عضلة العين، تتأثر بشكل سلبي، وتؤدي إلى تدلي الجفن الخاص بالعين.

-تتأثر عضلات الوجه والحنجرة، وتزيد من فرص التعرض لضعف الكلام أو عدم القدرة عليه، وصعوبة في بلع الشراب أو الطعام، وتأثر المضغ بشكل سلبي، والتعرض لتغيرات في تعبيرات الوجه.

-تتأثر عضلات الأطراف والرقبة بشكل سلبي نتيجة للإصابة بالمرض، ويواجه المريض مشاكل في الذراعين والساقين.

-صعوبة في التنفس.

ما هي أسباب الإصابة بالوهن العضلي؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالوهن العضلي، ومنها:

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-إصابة الجسم بالأجسام المضادة.

-الإصابة بالغدة الزعترية، وهذه الغدة تعد من الجهاز المناعي، التي تزيد من إفراز وانتاج الاجسام المضادة بالجسم.

-كما أن الإرهاق يعد من الأمور المسببة للإصابة بالوهن العضلي.

-ويزداد الحَمل فرص الإصابة بهذا المرض.



اسباب الوهن العضلي

ما هي مضاعفات الإصابة بالوهن العضلي؟

يتعرض المريض بالوهن العضلي للعديد من المضاعفات الصحية، وأبرزها التالي:

-نوبة الوهن العضلي، الممثلة في عدم القدرة علي التنفس بشكل جيد وصحيح.

-الإصابة بأورام الغدة الزعترية، التي تزيد فرص تعرض الجهاز المناعي للعديد من المضاعفات الصحية.

ما هو علاج الوهن العضلي؟

العلاج يعتمد علي تناول بعض الأدوية التي تساهم بشكل كبير في التخلص وعلاج الوهن العضلي عن طريق الأدوية، أو الجراحة.