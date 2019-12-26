رجيم الأيام السبعة.. هل جربته من قبل؟

يعد رجيم الأيام السبعة من الأنظمة القاسية؛ نظراً لقصر المدة التي يتم فيها تطبيق هذا الرجيم، ويعتمد أكثر على البروتينات والسلطات، وهو من الأنظمة القاسية لكنها صحية، إذا كنتِ تبحثين عن رجيم يُساعدك على إنقاص الوزن سريعاً، خاصة إن كان لديكِ مناسبة قريباً، وترغبين في إنقاص الوزن، إليكِ تفاصيل رجيم الأيام السبعة.

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■ اليوم الأول



• وجبة الإفطار: يجب بدء اليوم بتناول كوبين من الماء، بجانب كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر، أو مُحلى بسكر دايت.

• وجبة الغداء: قطعة من اللحم البقري بحجم كف اليد، ويفضّل أن تكون مسلوقة أو مشوية بجانب طبق من السلطة بدون أي مادة دهنية أو بزيت الزيتون.

• وجبة العشاء: تناول طبق من السلطة فقط.

■ اليوم الثاني



• وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب الشاي الأخضر.

• وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة بجانب طبق السلطة.

• وجبة العشاء: طبق السلطة.

■ اليوم الثالث



• وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء مع ثمرة فاكهة (التفاح أو الكمثرى).

• وجبة الغداء: تناول شريحة من اللحم المشوي، بجانب طبق السلطة.

• وجبة العشاء: الزبادي بالليمون.

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■ اليوم الرابع



• وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب بيضة مسلوقة.

• وجبة الغداء: ربع دجاجة خالية من الجلد ومشوية، بجانب طبق السلطة.

• وجبة العشاء: ثمرتان من الخيار.

■ اليوم الخامس



• وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء، بجانب كوب القهوة أو الشاي.

• وجبة الغداء: تناول علبة تونة خالية من الزيت والماء بجانب طبق السلطة.

• وحبة العشاء: تناول ثمرة فاكهة.

■ اليوم السادس



• وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء، بجانب ثمرة فاكهة.

• وجبة الغداء: تناول طبق من السلطة والزبادي الخالي من الدسم.

• وجبة العشاء: تناول قطعة من الجبن المثلثات مع الخس أو البطيخ.

■ اليوم السابع



• وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة، مع كوب من القهوة أو الشاي.

• وجبة الغداء: تناول سمكة مشوية مع طبق السلطة أو سلطة بابا غنوج (باذنجان مشوي).

• وجبة العشاء: تناول كوب حليب خالٍ من الدسم مع ثمرة فاكهة.

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