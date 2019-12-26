شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض يكشف عنها اختبار بذل السوائل من الصدر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسبب بعض الالتهابات والأمراض في تراكم السائل في الفراغ بين الرئة والقفص الصدري أو بين الرئة والحجاب الحاجز، هذه المجموعة من السوائل تسمى الانصباب الجنبى، قد يتم الكشف عن انصباب الجنبي على الأشعة السينية على الصدر، وإن أخذ عينات من هذا السائل مهم لأنه يمكّن الأطباء من فهم سبب تجمع السوائل وكيفية علاجها.

ويوضح تقرير لموقع " drungs" الطبى كيف يتم الاستعداد لإجراء هذا الاختبار والمشاكل الصحية التى يكشف عنها .

كيف يمكن الاستعداد للاختبار؟

يجري بعض المرضى هذا الاختبار داخل المستشفي ، ويتم إجراء الأشعة السينية على الصدر أو الموجات فوق الصوتية قبل العملية.

يجب اخبار الطبيب إذا كان المريض يعانى من حساسية من ادوية التخدير ، بالإضافة إذا كان يتناول الأسبرين ، أو الأدوية المضادة للالتهابات ، أو الأدوية الأخرى التي تؤثر على تجلط الدم .

ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟

يستمع الطبيب إلى رئتى المريض من خلال سماعة الطبيب ويمكن أن ينقر على الظهر لمعرفة مقدار السائل المتجم.

يستخدم محلول مطهر لتطهير منطقة من الجلد على جانب واحد من ظهر المريض، يتم استخدام إبرة صغيرة لتخدير قطعة من الجلد بين اثنين من الأضلاع السفلية.

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ثم يتم إدخال إبرة على حقنة فارغة في الجلد ودفعها إلى الأمام بين الأضلاع، الإبرة متقدمة حتى تدخل مجموعة السوائل داخل جدار الصدر، قد يشعر المريض ببعض الضغط الطفيف عند إدخال الإبرة.

تستخرج المحقنة عينة من السوائل، إذا أراد الطبيب إزالة كمية أكبر من السوائل ، يتم استخدام أنبوب بلاستيكي رقيق وناعم بدلاً من ذلك، الأنبوب يؤدي إلى جرة كبيرة، أثناء قيام الطبيب بربط الأنبوب ، قد يطلب من المريض أن يصدر صوت عالٍ، هذا الطنين هو من أجل سلامة المريض فهو يمنعه من التنفس العميق ، مما قد يؤدي إلى توسيع الرئة، مما يجعلها تلمس الإبرة، يستغرق هذا الاختبار أحيانًا 15 دقيقة أو أكثر لإزالة الكمية اللازمة من السوائل.

ما هي المخاطر من الاختبار؟

ينطوي هذا الإجراء على بعض المخاطر الخطيرة ، لكن معظم المرضى ليس لديهم مضاعفات، إذا لمست الإبرة الرئة ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب للهواء ، وهو ما يظهر على الأشعة السينية وقد يتطلب البقاء في المستشفى لبضعة أيام.

يحتاج بعض المرضى الذين يعانون من هذه المضاعفات إلى إدخال أنبوب بلاستيكي (يسمى أنبوب الصدر) بين ضلعين.يستخدم الأنبوب الضغط الفراغي للحفاظ على توسيع الرئة حتى تلتئم.

وتشمل المخاطر الأخرى النزيف في مساحة السائل أو العدوى، نادرا ، إذا تمت إزالة كمية كبيرة من السوائل (أكثر من لتر) ، يمكن أن يتغير الضغط السريع في الرئة أثناء ملؤها هذا الفراغ من تسرب بعض السوائل من مجرى الدم إلى الرئتين، وهذا ما يسمى وذمة رئوية.

كم من الوقت المستغرق لمعرفة نتيجة الاختبار؟

يمكن اختبار السائل لمعرفة مجموعة متنوعة من الأشياء ، بما في ذلك العدوى والسرطان، سيتم فحص الخلايا في السائل قد يستغرق الأمر عدة أيام قبل توفر النتائج الكاملة.